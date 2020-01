Ohisalo kiistää Pimiän valinnan olleen poliittinen virkanimitys: "Ehkä moni kommentaattori ei ole ymmärtänyt hänen laajaa cv:tään"

Sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.) on kritisoitu poliittisesta nimityksestä, kun yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä nostettiin ministeriön uudeksi kansliapäälliköksi, ohi Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttarin.

Valtioneuvosto nimitti Pimiän tehtävään tänään torstaina.

Pimiä on uransa varrella ollut muun muassa vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri sekä oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) erityisavustaja. Pimiä oli myös Ohisalon suosikki tehtävään.

Kun Ohisalolta kysyy vastausta kritiikkiin, aloittaa hän huomauttamalla Pimiän monipuolisesta kokemuksesta.

– Ehkä moni kommentaattori ei ole ymmärtänyt tämän hakijan laajaa cv:tään. Siinä on kokemusta eduskunnasta eri valiokuntien tehtävissä, EU:sta, valtioneuvoston kansliasta – kaikkiaan tässä on valittu henkilö, jolla on osaamista ja ymmärrystä monilta yhteiskunnan eri vaikuttamisen paikoilta.

Kansliapäällikön valinnassa 16 hakijan joukosta seuloutui lopulta kolme kärkiehdokasta: Pimiän lisäksi Suojelupoliisin päällikkö Pelttari ja Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassinen.

Kansliapäällikön valinnan perusteista kertovan muistion johtopäätöksissä kuvaillaan Pimiällä olleen ajallisesti lyhyempi kokemus johtotehtävistä kuin kahdella muulla kärkihakijalla, mutta vaakakupissa painoi Pimiän käytännössä osoittama johtamistaito sekä monipuolinen kokemus.

– Valtioneuvoston piirissä esityksestä ei ollut mitään erimielisyyttä, eli en tiedä, mistä koko kohu syntyy, kun katsoo näitä ansioluetteloita. Jokainen voi nähdä, kuinka pätevä hakija tehtävään valittiin, Ohisalo toteaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän luonnehditaan olevan perehtynyt etenkin ihmisoikeusasioihin.

"Poliittinen tausta ei voi olla este"

Ohisalon puolue vihreät on usein tuonut julkisuudessa esiin, että poliittisista virkanimityksistä pitäisi päästä eroon. Nyt puolueen nähdään itse tehneen sanojaan vastaan kansliapäällikkön valinnassa. Ohisalo on vihreiden puheenjohtaja.

– Kenenkään puoluekirjoja näissä hauissa ei kysytä. Jos (Pimiällä) on 25 vuoden kokemus tehtävistä valtionhallinnossa, josta osa on joskus ollut jonkin poliittisen liikkeen piirissä, niin sen ei pitäisi sulkea pois kaikkea muuta kokemusta, Ohisalo sanoo.

– Ylipäätään ajattelen, että Suomessa poliittinen tausta ei saisi olla este virkaan nimittämiselle. Se, että on joskus ollut poliittisesti aktiivinen jonkin puolueen piirissä, ei saisi olla este.

Valinnasta kertovaan muistioon olikin kirjattu hakijan kyky huomioida "hallitusohjelman painotukset". Pimiä on yhdenvertaisuusvaltuutettu, ja yhdenvertaisuus on myös yksi niistä asioista, joita Ohisalo haluaa sisäministerinä edistää – maan sisäisen turvallisuuden nimissä.

– Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Se pyrkii ohjaamaan yhteiskuntaa suuntaan, jossa ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuu ja rikollisuus vähenee. Tällaisessa kohdassa Pimiä on osoittautunut sopivimmaksi valinnaksi.

