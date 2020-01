Infektiolääkäri rauhoittelee: Koronaviruksesta vasta epäily Ivalossa – turistit hyväkuntoisia flunssapotilaita

Koronavirustartunnasta Ivalossa ei ole vielä saatu varmuutta, sanoo Lapin keskussairaalan infektiolääkäri Markku Broas.

Kahdella Ivalossa olevalla kiinalaisturistilla epäillään olevan koronavirus. Kaksi Wuhanista saapunutta kiinalaista hakeutui perjantain vastaisena yönä Ivalon terveyskeskukseen influenssaoireiden vuoksi.

Potilaista otettiin näytteet perjantaiaamuna. Ne lähetetään analysoitavaksi Helsinkiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Broas ei osaa sanoa, kauanko menee, ennen kuin näytteistä voidaan varmistaa, onko kyseessä koronavirus.

Hyväkuntoisia potilaita

Broas kuvailee potilaita hyväkuntoisiksi flunssapotilaiksi.

– Toimitaan varotoimiohjeen mukaan. Koska he ovat Wuhanista, heistä on otettu näytteet ja toimitaan niin, ettei heihin olla kontaktissa, ennen kuin näytevastaukset on valmistuneet.

Broas pitää todennäköisenä, että kyse on tavallisesta flunssasta tai influenssasta kuin koronaviruksesta.

Infektiolääkäri haluaa rauhoitella ihmisiä.

– Ei ole suurta syytä huoleen.

