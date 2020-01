Sanna Marinin ehdotus nelipäiväisestä työviikosta on jo osin totta Tanskassa –"Nämä uudet vapaapäivät ovat minulle kuin terapiaa"

Diana Bech ehtii tehdä perjantaiaamuisin tytöilleen kampaukset, koska hänellä on vapaapäivä. Kuvassa Bechin lapset Siri, Dagmar ja Gunnar.

ODSHERRED Ylimääräisestä perjantaivapaasta tuskin kukaan haluaa kieltäytyä. Mutta entä jos perheessä on tasaista arkea vaativa erityislapsi? Tai jos pelkkä ajatus töiden saamisesta kasaan neljässä päivässä ahdistaa?

Näihin kysymyksiin löytyy vastaus pienestä tanskalaiskunnasta, jossa pääministeri Sanna Marinin (sd.) viime syksynä tekemä ehdotus (siirryt toiseen palveluun)lyhyemmästä työviikosta on jo täyttä totta.

Maan lounaisosassa sijaitsevassa Odsherredin kunnassa lähes 300 työntekijää toivottaa toisilleen hyvää viikonloppua jo torstaina.

– Uskon vahvasti, että kolme vapaapäivää peräkkäin tekee ihmeitä. Työntekijät saavat levättyä paremmin ja he tulevat maanantaina hyvällä mielellä ja tarmolla töihin, sanoo Odsherredin kunnanjohtaja Claus Steen Madsen.

Kyseessä on viime syyskuussa alkanut kokeilu, johon osallistuvat kunnan hallintotyöntekijät. Ratkaisuun päädyttiin, koska useat työntekijät tulevat töihin Kööpenhaminan alueelta noin 90 kilometrin päästä. Välimatka on koettu raskaaksi.

Nyt hallintotyöntekijät saavat tehdä työtunnit maanantaista torstaihin joustavasti, ja moni tuleekin töihin jo puoli kahdeksalta aamulla. Samalla kuntalaisten palveluaikoja on vastaavasti pidennetty samoina päivinä.

Kokeilussa mukana olevat työntekijät kertoivat Ylelle, miten uusi työtahti on muuttanut elämää.

Diana Bech ehtii nykyisin lastensa aamunavaukseen perjantaisin, jolloin paikalle tulee myös muiden lasten vanhempia. Kuvassa Bechin lapset Siri ja Gunnar. Malin Palm

"Olen perjantaisin parempi äiti"

Diana Bech, hallintovirkailija kunnan hoiva- ja terveysyksikössä. 3-, 7- ja 11-vuotiaat lapset.

"Hain tätä työtä nelipäiväisen työviikon takia. Rakastan vapaata perjantaita!

Heräämme perjantaiaamuisin kuudelta ja syömme yhdessä aamiaisen hitaasti ja nautiskellen. Juttelemme yhdessä. Oloni on onnellinen ja iloinen.

Perjantaisin minulla on aikaa tehdä tytöille kampaukset. Koululla on yhteinen aamunavaus ja pääsen siihen mukaan. Voin vaihtaa kuulumisia muiden vanhempien ja lasten kanssa. Pystyn olemaan läsnä lasten arjessa ilman kiirettä tai työhuolia.

Kun olen jättänyt lapset kouluun, tulen kotiin. Monesti kolmevuotias tyttäreni on kanssani kotona, sillä hän on vielä niin pieni ja kaipaa äitiä.

Katunäkymä Odsherredissä. Tanskassa on kaksi muutakin kuntaa, Syddjurs ja Norddjurs, joissa ollaan aloittamassa vastaava työaikakokeilu. Malin Palm

Jos olen yksin, saatan ommella tai vain nauttia hiljaisuudesta ja rauhasta. Keväällä pääsen puutarhatöihin.

Perjantaisin minulla on mahdollisuus elää hetki omaa elämää. En ole äiti, en ole vaimo, en ole työkaveri, vaan vain Diana."

Benjamin Dyre haluaisi työrytmin, jossa yksi viikko tehtäisiin hyvin pitkää työpäivää ja kahtena muuna lyhyttä. Malin Palm

"Tekee tiukkaa saada tunnit kasaan"

Benjamin Dyre, ympäristösuunnittelija. 11- ja 14-vuotiaat lapset.

"Minulla tekee tiukkaa joka viikko ehtiä saada vaadittavat tunnit kasaan neljässä päivässä. Perheessämme on kaksi lasta, joista toinen on erityislapsi. Minun on oltava tiettyinä päivinä hakemassa häntä koulusta iltapäivisin.

Joudun usein tekemään perjantaisin muutaman tunnin töitä saadakseni saldon täyteen. Tällä viikolla saldoni on viisi tuntia miinuksella.

Tästäkin huolimatta valitsen mieluummin nelipäiväisen kuin viisipäiväisen työviikon. Tässä mallissa on joustoja enemmän ja ennen kaikkea pitkä viikonloppu on mahtava asia! Saan levättyä kunnolla.

Tänään oli upea sää ja päätin lähteä pariksi tunniksi kalaan. Yritän napata meritaimenia.

Puolisoni on vähän ärsyyntynyt siitä, että minulla on perjantaisin vapaata. Yritän hyvitellä tilannetta tekemällä päivän aikana myös kotitöitä.

Benjamin Dyre harrastaa perjantaisin muun muassa kalastusta. Malin Palm

Toivon, että saamme jatkossakin säilyttää vapauden päättää itse, miten käytämme itsensä kehittämiseen varatut kaksi viikoittaista työtuntia oman ammattitaitomme kehittämiseen.

Olen huolissani siitä, tehdäänkö meille valmis lista asioista, joista valitsemme.

Minulle esimerkiksi luonnossa kävely tai kalastaminen liittyvät työhöni. Opetan ja koulutan työssäni, ja voin huomata asioita esimerkiksi ympäristönsuojelurikkeistä, joista on hyötyä.

Kaikista parhaiten minulle toimisi sellainen rytmi, että teen kaksi viikkoa lyhyempää päivää ja yhden viikon todella pitkää päivää. Siten saisin työn ja perhe-elämän parhaiten tasapainoon."

Tinnie Møller suuntaa perjantaisin hevostalleille. Malin Palm

"Sunnuntaiahdistus on poissa"

Tinnie Møller, työharjoittelija. 1,5-, ja 10-vuotiaat lapset.

"Aiemmin minua ahdisti sunnuntaisin se, että työviikko oli taas pian alkamassa. Nyt minulla on kolme päivää vapaata ja pystyn palautumaan aivan eri tavalla. Minusta tuntuu hyvältä mennä maanantaisin töihin.

Viikonloppuni alkaa torstai-iltana. Olen silloin väsynyt työviikosta mutta silti hyvin onnellinen. Hauskaa on, että viikkoni on tiistaisin jo puolivälissä!

Perjantaisin pääsen ratsastamaan hyvän ystäväni kanssa. Se on minulle erittäin tärkeää. Nämä päivät ovat minulle kuin terapiaa.

Mieheni vie lapset aamulla hoitoon ja kouluun ja pääsen itse aikaisin talleille. Perjantaihin on myös helppo sopia vaikkapa lääkäri tai tapaamisia.

Tinnie Møller aloittaa perjantain vapaapäivän usein varhain aamulla. Malin Palm

Menen maanantaista torstaihin töihin puoli kahdeksaksi. Tämä sopii perheellemme hyvin, sillä puolisoni lähtee kanssani samoihin aikoihin ja autamme toisiamme aamutoimissa.

Puolisoni on vähän kateellinen nelipäiväisestä työviikostani. Hän haluaisi samanlaisen myös itselleen."

Claus Roldstedin mukaan osa työntekijöistä kokee stressiä, koska työt pitää saada valmiiksi neljän työpäivän aikana. Malin Palm

"Koko Tanskalla ei ole tällaiseen luksukseen varaa"

Claus Roldsted, yrityskonsultti. Leski, aikuinen poika.

"Jos olisin Tanskan valtiovarainministeri, en antaisi koko Tanskalle lupaa siirtyä nelipäiväiseen työviikkoon. Olen työskennellyt paljon ulkomailla ja nähnyt, miten kova tahti esimerkiksi Aasiassa on.

Olen huolissani siitä, miten pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa. Se, että ollaan huipulla ei tarkoita sitä, että huipulla pysytään. Nokia romahti, samoin on käynyt tanskalaiselle Bang & Olufsenille. Työn määrä ei ole mikään vakio.

Meidänkin tuottavuuttamme mitataan ja pidän sitä hyvänä. Olen itse kiinnostunut kuulemaan, miten valoisa vuodenaika vaikuttaa tuottavuuteen.

Tiedän, että joillakin kokeiluun osallistujilla on kovia paineita, saavatko he tehtyä kaikki vaadittavat työt torstaihin mennessä.

Minun työni on luonteeltaan erilaista. Autan yrityksiä, jotka toimivat kunnassa tai haluavat asettua kuntaan. Puhelimeni on aina päällä, mutta voin valita, vastaanko siihen.

Claus Rolsted korjaa purjeveneensä navigaattoria kotinsa nikkarointitilassa. Malin Palm

Torstaista on tullut uusi perjantai. Minulla on mahdollisuus lähteä matkoille jo torstai-iltaisin. Se on mahtavaa!

Matkustan usein viikonloppuretkille. Minulla asuu sukulaisia eri puolilla Eurooppaa.

Tällä viikolla lähden venemessuille Düsseldorfiin. Harrastan purjehdusta, ja kesällä on upeaa pystyä olemaan vesillä kolme päivää peräkkäin työviikoilla.

Viime vuonna sain sydänkohtauksen, ja minun pitää käydä lääkärissä kontrolleissa. Lääkärinaika oli helppo sopia perjantaille."