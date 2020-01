Eläinlääkäri halusi, että lemmikkien terveystiedot löytyisivät yhdestä paikasta – hän keksi järjestelmän, joka on nyt kaikkien saatavilla

Lemmikkieläimille on kehitetty oma sähköinen kanta-järjestelmä, johon voidaan kirjata esimerkiksi eläinlääkärikäynnit, laboratoriotulokset, lääkitykset ja hoito-ohjeet.

Kanta.pet-järjestelmää ollaan ottamassa vähitellen käyttöön eläinlääkäriasemilla ympäri Suomen. Palvelu on ollut saatavilla pari viikkoa, ja sillä on käyttäjinä yhteensä jo lähes kuusikymmentä eläinklinikkaa ja noin tuhat asiakasta.

Järjestelmän taustalla on keuruulainen eläinlääkäri Jukka Kuusisto. Hänellä oli tarvetta potilastietojärjestelmälle omalla klinikallaan. Ohjelmiston on kehittänyt ohjelmistoyritys, jonka hallituksessa hän on.

Heillä oli vaihtoehtoina kehittää lemmikkien potilastietojärjestelmä joko heidän omaan potilasohjelmistoonsa tai kaikille Suomen eläinlääkäreille ja asiakkaille avoimena palveluna. He päätyivät yhteiseen ja kaikille ilmaiseen sovellukseen, jolle Kuusisto näki olevan tilausta.

– Ajatuksena on, että kaikki tieto on yhdessä paikassa, sillä lemmikin omistajat ja lemmikit liikkuvat paljon.

Kuusiston mukaan eläinlääkärille voi tulla tarvetta esimerkiksi lomamatkoilla. Lisäksi eläinlääkäreillä on erikoistumisaloja, joten asiakas voi käydä useilla eri klinikoilla.

Oulun eläinklinikalla hoidetaan paljon lemmikkejä, jotka tulevat muualta lähetteellä. Yhteinen kanta-palvelu vähentää papereiden kuljettamista ja soittelua. Marko Väänänen / Yle

Oulun eläinklinikka on ottanut palvelun käyttöön ensimmäisten joukossa.

Klinikkaesimies Juha Rautio kertoo, ettei klinikalla ole ollut aikaisemmin vastaavaa palvelua käytössään.

– Käytännössä se on tarkoittanut, että omistaja on saanut paperit ja kuitit itselleen tai sähköpostiin, jotka hän on säilönyt kotonaan omassa arkistossaan.

Mikäli asiakkaan paperit ovat joutuneet hukkaan, aiemmin lemmikkien tietoja on yritetty saada muilta eläinlääkäreiltä esimerkiksi puhelimitse.

Raution mukaan heidän klinikalleen tulee paljon lemmikkejä lähetteellä muilta eläinlääkäreiltä, joten yhteinen järjestelmä helpottaa asiointia.

– Asiakas voi myös itse tarkistaa helposti lemmikin rokotustiedot omasta matkapuhelimestaan.

Kanta-palveluun voidaan liittää esimerkiksi lemmikin röntgenkuvat. Jaana Polamo / Yle

Suomen eläinlääkäriliitosta nähdään, että palvelu lisää potilasturvallisuutta ja helpottaa eläinlääkärien työtä, sanoo eläinlääkäriliiton toiminnanjohtaja Katri Kiviniemi.

– Kun tiedetään hoitohistoria, ei anneta lääkkeitä varmuuden vuoksi eikä tule väärinkäsityksiä, kun tietoa on saatavilla.

Kiviniemi arvelee, että kaikki lemmikkien omistajat eivät kuitenkaan ota palvelua käyttöön, vaikka se on maksuton.

Järjestelmän käyttöönotosta päättää lemmikin omistaja. Hän myös itse määrittää, mitä lemmikkiä koskevia tietoa järjestelmään laitetaan ja kenelle eläinlääkärille tietoa jaetaan, Jukka Kuusisto sanoo.

– Eläimen omistaja on tässä kuningas. Hän itse määrää miten tietoa jaetaan ja käytetään. Palvelussa olevaa tietoa ei myöskään jaeta ulkopuolelle tai käytetä markkinointiin.

