Carnival Cruise Linesin tulevan lippulaivan Mardi Grasin vesillelaskutilaisuutta juhlittiin perjantaina Turussa.

Meyer Turun telakalla rakennettavasta aluksesta tulee Carnivalin laivaston suurin 180 000 bruttovetoisuustonnillaan. 344-metrisen risteilyaluksen matkustajamäärä on noin 5 200.

– Tämä laiva on suurimmasta päästä, mitä Turussa on koskaan rakennettu. Hyvin lähellä aikaisempia, kuten Allure of the Seas -alusta kokonsa puolesta, sanoo Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly.

Vesillelaskua juhlittiin tykin laukauksin. Yrjö Hjelt / Yle

Valmistuessaan laiva on Pohjois-Amerikan markkinoilla ensimmäinen nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä käyttävä risteilyalus. Kokemusta on saatu pääasiassa Välimerellä seilaavasta Costa Smeraldasta sekä parista aiemmin Turussa rakennetusta autolautasta.

LNG-osaaminen on Tapani Myllyn mukaan Turun telakalle tärkeä kilpailuvaltti.

– Toki kilpailijamme rakentavat jo samanlaisia ja ottavat kiinni teknologiassa sitä mukaa kuin eteenpäin mennään. Mutta olemme muutamia askelia edellä, ja se on meille tärkeä asia.

Toimitusjohtaja Jan Meyer kuvailee alusta kelluvaksi älykaupungiksi. Esimerkkeinä hän mainitsee kehittyneiden ympäristöjärjestelmien ohella muun muassa aluksen oman sairaalan ja IT-järjestelmät.

Risteilyaluksen erikoisuus maailman ensimmäinen laivaan rakennettu vuoristorata BOLT. Lisäksi laivaan tulee vesiliukumäkiä ja urheiluareena.

Toimitusjohtaja Jan Meyer kehuu aluksen kehittynyttä teknologiaa. Carnivalin senior vice president Ben Clement kuvaa alusta ainutlaatuiseksi. Yrjö Hjelt / Yle

Aluksen keskusaukiota, Grand Central -atriumia kuvataan aivan uudenlaiseksi. Sen yksi seinä on kolme kantta korkea ikkuna, ja muut seinät muodostuvat liikkuvista LED-tauluista. Mardi Grasin kuusi teema-aluetta alkavat muotoutua vesillelaskun jälkeen.

Tilauskirjassa töitä vielä viideksi vuodeksi

Mardi Gras luovutetaan tilaajalle lokakuussa 2020. Carnival on ilmoittanut sen aloittavan toiminnan marraskuun 14. päivä Port Canaveralista Floridasta.

Meyer Turku ilmoitti viime vuoden lopulla Mardi Grasin luovutuksen viivästyvän alkuperäisestä kahdella kuukaudella tuotantoaikataulujen takia.

– Halusimme varmistaa onnistuneen luovutuksen ja toisaalta tasapainottaa tuotantomme tahtia. Ne ovat ne syyt, toteaa viestintäpäällikkö Tapani Mylly.

Mylly kiistää tiukasti huhut ammattitaidottoman työvoiman rekrytoimisesta. Koulutus ottaa aikansa.

– Toki meillä on paljon uusia ihmisiä, ja siinä menee hetki ennen kuin he pääsevät työhönsä käsiksi täydellä voimalla. Ihan kuin missä tahansa ammatissa.

Meyer Turku on joutunut ottamaan aikalisää kahden viimeisimmän risteilyaluksen kanssa. Yrjö Hjelt / Yle

Telakalla oli vastaavia viivästyksiä Costa Cruisesille rakennetun Costa Smeralda -risteilijän kanssa.

Tapani Mylly vakuuttaa, ettei viivästymisistä ole tulossa jatkuvaa ketjua. Hän ei myöskään pidä tilannetta häpeällisenä aiemmin täsmällisyydestään tunnetulle Turun telakalle.

– Tietenkin tähän täytyy kiinnittää huomiota ja keskustella asiakkaiden kanssa. Uskomme, että meillä on yhä asiakkaan luottamus.

Tilauskirjassa on tällä hetkellä töitä vuoteen 2025 asti. Seuraavan aluksen, Costa Toscanan rakennustyöt alkoivat viime kesänä.

Lue lisää:

Meyer Turun telakan rakennusviiveet jatkuvat – Mardi Gras -aluksen luovutus viivästyy kaksi kuukautta

Meriteollisuudessa paiskitaan nyt paljon töitä myös puhtaamman ympäristön eteen – vastuullinen toiminta on keskeinen kilpailuvaltti