Asunnossa olevat lemmikit yllättävät joskus pelastuslaitoksen – tarra ovessa on hätätilanteessa turva sekä eläimille että pelastajille

Mari Myllymäki toi koiransa Kreikasta. Eläin on arka ja pelkää kovia ääniä. Esimerkiksi ilotulituksen aikaan koira menee piiloon sängyn alle. Kalle Niskala / Yle

Mari Myllymäen keittiössä käy kuhina, kun Nipsu-koira ajaa takaa kahta Myllymäen kissaa, Masaa ja Nimetöntä. Molemmat kissat hyppäävät keittiön pöydälle koiraa karkuun. Miku- ja Pepsi-kissa katsovat uteliaana tilannetta tiskipöydältä.

Nipsun ja kissojen omistaja Mari Myllymäki haki ulko-oveensa pelastuslaitoksen Eläimiä talossa -tarran, kun törmäsi siihen sosiaalisessa mediassa.

– Hassua, että en tullut asiaa aikaisemmin ajatelleeksi, Myllymäki toteaa.

Pelastuslaitokset ympäri maan ovat jakaneet Eläimiä talossa -tarroja nyt muutaman vuoden ajan. Jakaminen on perustunut pelastuslaitosten omaan aktiivisuuteen.

– Ei tässä mitään varsinaista ongelmaa ole, mutta muutaman kerran vuodessa hälytyksen yhteydessä törmätään yksin asunnossa olevaan eläimeen, sanoo palomestari Antti Kätevä Kokkolan ja Pietarsaaren pelastuslaitokselta.

Eläin on arvaamaton

Keski-Pohjanmaan alueella sattuu joka vuosi kymmeniä hälytyksiä, joissa kohdataan eläimiä.

Tulipalotilanteissa on tapahtunut myös vahinkoja, kun asunnossa olevista eläimistä ei ole tietoa.

– Sammutuskeikalla yksi palomies lähti tarkistamaan viereistä asuntoa. Koira puri pelastajaa käteen, Antti Kätevä kertoo.

Eläimet käyttäytyvät eri tavoin henkeä uhkaavassa tilanteessa.

Mari Myllymäki tietää, että hänen koiransa ja kissat käyttäytyvät eri tavalla, jos pelkäävät tai kokevat tilanteen uhkaavana.

– Nipsu juoksentelee ilotulitteiden ääniä pakoon, joten se varmaan menisi piiloon tulipalon sattuessa. Kissat taas voisivat ihan hyvin mennä etuovelle pelastajia vastaan, Myllymäki arvelee.

Nimetön menee nukkumaan pahvilaatikkoon, mistä Nipsu yrittää vetää sen pois. Touhu keskeytyy, kun raksut ropisevat koiran ruoka-astiaan.

Jos palopaikalta löytyy eläimiä talossa-tarra, niin palomies tietää etsiä sänkyjen alta pelokasta eläintä, sanoo palomesteri Antti Kätevä.

Tarpeen etenkin kerrostaloissa

Kokkolassa pelastuslaitos painoi Eläimiä talossa -tarrat itse ja ne ovat asiakkaille ilmaisia, mutta internetistä löytyy myös kahdeksan euroa maksava kaupallinen versio.

Suomen pelastusalan keskusliiton (SPEK) viestinnän asiantuntija Sanna Räsänen kertoo, että käytännöt vaihtelevat pelastuslaitoskohtaisesti.

– Mitään koordinoitua Eläimiä huoneistossa -tarrojen painatusta tai jakelua ei ole, vaan kaikki pelastuslaitokset toimivat omina yksikköinään, Räsänen sanoo.

Vaikka tilastoja tai tietoa tarrojen yleisyydestä ei ole, Räsänen toteaa kuitenkin, että oli aika jolloin tarroja ei ollut ollenkaan – ja nyt on.

– Siinä mielessä on tapahtunut parannusta.

SPEKin mukaan olisi hyvä, että eläimistä varoittava tarra yleistyisi etenkin kerrostaloissa, missä eläinten läsnäoloa ei voi päätellä esimerkiki pihalla olevista koirankopista tai muista varusteista.

Mari Myllymäki leikittää kissoja lahjanarulla. Nipsu-koira ottaa sen suuhun ja pureskelee sitä. Naru voisi olla vaikka sähköjohto.

– Tuossa muutaman korttelin päässä paloi pari vuotta sitten talo. Palossa menehtyi yksi eläin, Myllymäki muistelee.

Tulipalo oli syttynyt koiran pureskellessa sohvalla olevaa sähkölaitetta, jonka akku räjähti. Koko talo paloi maan tasalle.

– Se saattaisi toteutua myös meidän kotona, koska Nipsu yltyy joskus pureskelemaan tavaroita, Myllymäki sanoo

Kaikki lemmikit mainittu

Elämiä talossa -tarra kiinnitetään ovenpieleen tai ikkunaan.

Kiinnityskohta pitää valita niin, että tarra on hyvin esillä mahdollisen pelastusoperaation aikaan. Tällä hetkellä tarra ilmoittaa vain sen, että talossa on eläimiä, mutta muutos on tulossa.

– Tarran seuraavan painoksen teemme niin, että siihen voi yksilöidä kotona asuvat eläimet, sanoo palomestari Antti Kätevä.

Muutos on Mari Myllymäen mieleen.

– Se on hyvä. Mahdollisen vahingon sattuessa tiedetään pelastaa kaikki eläimet.