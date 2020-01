Inarin johtava lääkäri Outi Liisanantti: Normaalit terveen järjen varotoimet riittävät – "Mahdollisuus koronavirukseen on yksi miljoonasta"

Inarin kunnan johtavan terveyskeskuslääkärin Outi Liisanantin mukaan mahdollisuus siihen, että Ivalon tartunta olisi koronavirus on "varmasti yksi miljoonasta".

Inarin kunnan johtavan terveyskeskuslääkärin Outi Liisanantin mukaan mahdollisuus siihen, että Ivalon tartunta olisi koronavirus on "varmasti yksi miljoonasta". Vesa Toppari / Yle

Ivalon mahdollinen koronavirusepäily ei aiheuta eritystoimenpiteitä paikallisille tai Lapissa matkaileville, vakuuttaa Inarin kunnan johtava terveyskeskuslääkäri Outi Liisanantti.

Matkailijoita ja matkanjärjestäjiä kehotetaan kuitenkin olemaan yhteydessä viranomaisiin uusia koronavirusepäilyjä koskien.

Liisanantin mukaan sairaalahoitoon on syytä hakeutua tavanomaisista sairaalahoitoa vaativista syistä.

– Jos on oikeasti sairas. Jos on hengitystieoireita, joiden takia tulisi muutenkin hoitoon, niin sellaisissa tapauksissa voi kääntyä terveydenhuollon puoleen, neuvoo Liisanantti.

Liisanantti korostaa sitä, että terveille ihmisille koronavirus voi olla lähes huomaamaton ja Wuhanissakin voi olla runsaasti ihmisiä, jotka saattavat sairastaa virusta tietämättään.

Ivalon terveyskeskukseen hakeutui viime yönä influenssaoireiden vuoksi kaksi kiinalaismatkailijaa, joiden epäillään kantavan koronavirusta. Liisanantin mukaan tuloksia odotetaan alkuillasta.

Kiinalaisia matkailijoita Kemin lumilinnassa perjantaina. Antti Ullakko / Yle

Normaalit flunssan varotoimet riittävät

Liisanantin mukaan hengitystieoireiden vuoksi Ivalon terveyskeskuksessa eristetyn kiinalaisperheen kohdalla todennäköisimpänä vaihtoehtona pidetään tällä hetkellä tavanomaista influenssavirusta.

– Mahdollisuus siihen, että kyseessä olisi koronavirus on varmasti yksi miljoonasta.

Johtava lääkäri Outi Liisanantti sanoo, että tarvetta matkarajoituksiin tai maahantulotarkastuksiin ei ole. Hänen mukaansa Ivalon terveyskeskus ei jaa paikallisille esimerkiksi hengityssuojaimia tai muita suojautumisvälineitä.

Tavallisille kansalaisille riittävä varautuminen on hyvä käsihygienia ja käsidesin käyttö ja yskiminen hihaan.

Epäily vaatii altistuksen

Liisanantin mukaan paikallisia matkanjärjestäjiä ja turisteja on ohjeistettu soittamaan hätänumeroon, mikäli seurueessa tai alueella on Kiinan Wuhanin alueelta turisteja, joilla on korkea kuume ja hengitystieoireita.

Lapin keskussairaalan henkilökuntaa on ohjeistettu eristämään koronavirusepäillyt potilaat muista, kunnes varmuus asiasta on saatu. Henkilökunnalle jaettujen ohjeiden mukaan epäily varmistuu, jos potilaan taudinkuva ja altistumistiedot täsmäävät.

Pelkät hengitystieoireet ja kuume eivät siis riitä, vaan potilaan on myös täytynyt oleskella kahden viikon sisään altistumisalueella Kiinassa.

Lapin keskussairaalan infektiolääkärin Markku Broaksen mukaan virus voi ainakin jossain määrin tarttua ihmisestä toiseen, mutta leviämisen tehokkuutta ei vielä tunneta.

