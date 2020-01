Kuinka vaarallinen uusi koronavirus on ja miten se leviää? Tämän tiedämme nyt maailmalla riehuvasta viruksesta

US Centers for Disease Control

Mikroskooppikuva koronaviruksesta vuodelta 2013. US Centers for Disease Control

Mikä on koronavirus?

Koronavirukset ovat sekä ihmisillä että eläimillä tauteja aiheuttavia viruksia. Turun yliopiston virologian dosentti Matti Wariksen mukaan eläimien koronaviruksia tunnetaan paljon, mutta ihmisiin niitä on tarttunut vähemmän.

Mitä nyt leviävästä viruksesta tiedetään?

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkusen mukaan kyseessä on seitsemäs ihmisiin siirtynyt koronavirus nCoV-2019.

Kiinalaiset ovat analysoineet viisi virusta ja todenneet, että sen lähin tunnettu sukulaisvirus on lepakoista eristetty koronavirus (94% identtinen) ja SARS on n. 80% identtinen. MERS-CoV on geneettisesti kauempana.

Kiinalaisten tutkijoiden julkaisu löytyy myös bioRxivin sivuilta: Discovery of a novel coronavirus associated with the recent pneumonia outbreak in humans and its potential bat origin (siirryt toiseen palveluun). Artikkelin mikroskooppikuvassa virus näkyy solun sisällä pyöreinä palloina.

Onko nyt löydetty koronavirus vaarallinen?

Yleensä eläimessä esiintyvä virus sopeutuu isäntäeläimeen, eikä tapa sitä, sillä korkea kuolleisuus estää viruksen leviämisen.

Ihmiseen siirtyessään eläimen virus voi kuitenkin olla ärhäkkä, sillä ihmisellä ei ole kehittynyt juuri tälle virukselle vastustuskykyä ja immuniteettia. Elimistö voi reagoida uuteen virukseen liian voimakkaasti.

Onko koronaviruksen aiheuttama keuhkokuume vaarallinen?

Kun ärhäkkä virus aiheuttaa keuhkoista alkavan infektion, niin se on usein vaarallisempi. Keuhkoihin kertyy silloin enemmän tulehdusreaktiota ja nestettä. Hapen siirto kärsii.

Jos virusinfektio alkaa ylähengitysteistä ja siirtyy myöhemmin keuhkoihin, niin elimistön oma puolustusmekanismit ovat jo heränneet ja keho pystyy torjumaan infektion helpommin.

Miten uutta koronaviruksen infektiota voidaan hoitaa?

Perjantaina tulleen tiedon mukaan uuden koronaviruksen nCoV-2019 reseptori on sama kuin SARS:lla, ACE2 (angiotensin converting enzyme 2).

SARS-CoV -virukseen ja/tai reseptoriin kohdentuvista lääkkeistä voi siis olla hyötyä.

Kuinka tappasta epidemiasta on kyse?

Tämänhetkisen tiedon mukaan sairastuneita on 600-800 ja noin 20 kuollutta. Sairastuneista siis noin kolme prosenttia on menehtynyt ja heillä on ollut krooninen perussairaus taustalla. Vakava perussairaus lisää kuolleisuusriskiä kymmenkertaiseksi.

Esimerkiksi kameleista lähteneen MERS-viruksen aiheuttamaan epidemiaan menehtyi noin 35 prosenttia sairastuneista. Nyt arvioidaan tämän epidemian olevan lievempi, mutta tiedot tarkentuvat vähitellen.

Miten epidemia etenee?

Tämän viruksen tartuntapoja ei vielä tunneta. MERS-virus tarttui lähikontaktissa, mutta SARS-virus helpommin jopa ilmavälitteisesti.

Kiinalaiset viranomaiset ovat rajoittaneet liikkumista epidemian syntyseuduilla ja eristäneet miljoonakaupunkeja. Professori Julkusen mukaan rajoitukset voivat vaikutta ja Kiinassa on pystytty jäljittämään tartuntaketjua.

Samaan aikaan Kiinassa on liikkeellä myös muita virusepidemioita, joiden oireet voivat olla samanlaisia kuin uuden koronaviruksen aiheuttamissa infektioissa.

