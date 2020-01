Näin Ivalon tautitutkinta eteni: Koronavirusepäily osoittautui vääräksi – säikähdys vaihtui huojennukseksi

Ivalossa epäiltiin kahden kiinalaisen turistin kantavan koronavirusta.

Kaksi Wuhanista saapunutta kiinalaista hakeutui torstain ja perjantain välisenä yönä Ivalon terveyskeskukseen influenssaoireiden vuoksi.

Potilaista otettiin näytteet perjantaiaamuna ja ne lähetettiin Helsinkiin THL:n laboratorioon analysoitavaksi.

THL:n laboratoriokokeiden jälkeen perjantai-iltana selvisi, ettei turisteilla ole koronavirusta.

Kahden kiinalaisturistin saama virus ei ole koronavirus, selvisi tehdyissä laboratoriotutkimuksissa

Kyseessä on todennäköisesti jokin tavallinen virusperäinen hengitystieinfektio, eikä se ole influenssaa. Inarin kunnan johtava lääkäri Outi Liisanantti kertoi illalla Ylelle olevansa helpottunut ja huojentunut, kun tieto tutkimustuloksista tuli.

Turisteista otetut näytteet tutkittiin Helsingissä THL:n laboratoriossa.

Turistit eristettiin yhdessä perheensä kanssa, koska heidän epäiltiin kantavan nopeasti leviävää virusta. Epäilyä vahvisti se, että sairastuneet ovat lähtöisin samasta Wuhanin kaupungista, josta tauti lähti leviämään.

THL jatkaa kansainvälisen tilanteen seuraamista ja päivittää tietoja sivuilleen (siirryt toiseen palveluun).

Huojentunut Inarin johtava lääkäri Outi Liisanantti: Lomailijat voivat nyt rauhassa toipua ja jatkaa lomaansa

Outi Liisanantti Vesa Toppari / Yle

Inarin kunnan johtava terveyskeskuslääkäri Outi Liisanantti huokaisi syvään, kun virusepäily osoittautui vääräksi. Kahden turistin sairastumisen aiheuttanut tauti ei ollut nopeasti leviävän koronaviruksen aiheuttama.

– Lomailijat voivat rauhassa toipua ja jatkaa sitten lomailuaan huoleti. Iso helpotus, selvästi helpottuneena uutisen kuullut Liisanantti kertoi Ylelle illalla.

Liisanantin mukaan kiinalaisturistit pääsevät vielä tänään palaamaan majapaikkaansa.

Kahden kiinalaismatkailijan hakeutuminen influenssaoireiden takia hoitoon sai viranomaiset nopeasti rauhoittamaan tilannetta.

Liisanantti kertoi jo tuoreeltaan, että mahdollisuus koronaviruksen löytymiseen sairastuneista on yksi miljoonasta.

Samalla Liisanantti kertoi, ettei paikallisilla tai lomailijoilla ole aihetta pelkoon. Varautumiseen riittävät samat toimet kuin normaalin flunssan varalta, hyvä käsihygienia ja yskiminen hihaan.

Ivalolaisia ensitiedot mahdollisesta taudista eivät pelottaneet, mutta varovaisuutta se lisäsi

Ivalolainen Sirkka Tanhua ei pelkää koronavirusta, vaikka alueella paljon kiinalaisia matkailijoita liikkuukin. Kaija Länsman / Yle

Ivalolaisten kahvipöydissä tieto tautiepäilystä puhutti. Pelkoa se ei kuitenkaan lisännyt, vaan varovaisuutta.

– Kaikki puhuvat täällä, että nytkö se tänne saapuu ja uskaltaako kylällä enää edes liikkua. Minä sanoin, että kuunnellaan nyt ensin faktat ja sitten vasta mietitään, mitä tehdään, kertoo Sirkka Tanhua.

Jukka Repo taas muistutti, että nyt pitää pystyä realistisena.

– Kyseessä on yksittäistapaus. Jos sitä pelkää, niin sittenhän voi pelätä vaikka auton alle jäämistä.

Koronaviruksen rakenne on jo selvillä

Mikroskooppikuva koronaviruksesta vuodelta 2013. US Centers for Disease Control

Koronavirukset sairastuttavat sekä ihmisiä että eläimiä. Tuon tyypin viruksia tunnetaan paljon, mutta ihmisiin niistä tarttuu harvemmin.

Nyt on kyseessä seitsemäs ihmiseen siirtynyt koronavirus. Sen nimi on nCoV-2019. Sen lähin sukulaisvirus on lepakoista eristetty koronavirus ja toiseksi lähin on SARS.

Tauti voi olla ihmiselle vaarallinen, koska ihmisellä ei ole tälle virukselle vastustuskykyä tai immuniteettia. Toistaiseksi tautiin on kuollut noin kolme prosenttia sairastuneista, tuoreimman tiedon mukaan ainakin 26. Heillä kaikilla on ollut taustalla krooninen perussairaus.

