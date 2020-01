Ensimmäiset koronavirustapaukset havaittu Euroopassa – Ranskassa kaksi sairastunutta

Kumpikin tartunnan saaneista on ollut Kiinassa.

Euroopassa on havaittu ensimmäiset todennetut koronavirustapaukset. Ranskan terveysministerin Agnès Buzynin mukaan maassa on löydetty kaksi sairastunutta.

Toinen sairastuneista on Pariisissa ja toinen Bordeaux'ssa. Ministerin mukaan kumpikin tartunnan saaneista on käynyt Kiinassa. Bordeaux'ssa hoidettava 48-vuotias mies oli käynyt Wuhanissa, jossa ensimmäiset tautitapaukset paljastuivat.

Pariisissa hoidettavasta potilaasta ministeri ei kertonut tarkempia tietoja.

Buzyn arvioi tiedotustilaisuudessa, että Ranskassa paljastuu todennäköisesti lisää sairastuneita.

Suomessa epäiltiin perjantaina kahta koronavirustartuntaa, mutta epäilyt osoittautuivat lopulta aiheettomiksi.

Kiinassa ainakin 26 ihmistä on kuollut uuteen virukseen. Kiinan viranomaiset ovat ryhtyneet suuroperaatioon rajatakseen taudin leviämisen.

Tautia on havaittu Kiinan ulkopuolella muun muassa Yhdysvalloissa, Japanissa ja Nepalissa. Maailmanlaajuisesti sairastuneita on havaittu yhteensä yli 850. Tapauksista suurin osa on todettu Kiinan Wuhanissa.

Lähteet: AFP, Reuters, AP