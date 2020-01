Kaksi ihmistä kuoli Valkeakosken nokkakolarissa

Valkeakosken liikenneonnettomuudessa on menehtynyt kaksi henkilöä. He olivat onnettomuusajoneuvojen kuljettajia. Autoissa ei ollut matkustajia. Poliisi on yhä tapahtumapaikalla ja liikenne on poikki. Tässä vaiheessa emme tiedota onnettomuudesta enempää. #tilannekeskus