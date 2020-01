Koronavirustartunta vaatinut uusia kuolonuhreja Kiinassa

Kiinan terveysviranomaiset vahvistavat, että koronavirustartuntaan kuolleiden määrä on noussut 41:ään. Vielä perjantaina kerrottiin kuolleiden määrän olevan 26.

Viranomaiset kertovat 15 uudesta kuolemantapauksesta Hubein maakunnassa, josta tartuntojen uskotaan saaneen alkunsa.

Uusia tautitapauksia on maakunnassa raportoitu 180. Kaikkiaan vahvistettuja tautitapauksia on Hubeissa nyt 752. Koko Kiinassa vahvistettuja tautitapauksia on 1 287.

Koronavirustartunnat alkoivat levitä Hubeinissa sijaitsevasta Wuhanista. Maa on turvautunut kokonaisten kaupunkien eristämiseen ja matkustusrajoituksiin tartuntojen hillitsemiseksi.

Monet sairastuneista olivat oleskelleet Wuhanin torilla, jossa myydään eläviä eläimiä. Uutistoimistotietojen mukaan virus on saattanut tarttua ihmiseen käärmeestä, sekä mahdollisesti myös majavista ja rotista.

Virus on levinnyt jo muun muassa Vietnamiin Japaniin, Hongkongiin, Etelä-Koreaan, Taiwaniin, Thaimaahan, Nepaliin, Ranskaan ja Yhdysvaltoihin.

Lähteet: AFP, Reuters, STT