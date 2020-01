Fitch heikensi Suomen luottoluokituksen näkymät myönteisistä vakaiksi – Moody's jätti luokituksen tekemättä

Luottoluokituslaitos Fitch Ratings heikensi Suomen luottoluokituksen näkymät myönteisistä vakaiksi perjantaina. Arkistokuvassa yhtiön toimisto New Yorkissa.

Luottoluokituslaitos Fitch Ratings heikensi Suomen luottoluokituksen näkymät myönteisistä vakaiksi perjantaina. Arkistokuvassa yhtiön toimisto New Yorkissa. Andrew Gombert / EPA

Luottoluokituslaitos Fitch Ratings heikensi Suomen luottoluokituksen näkymät myönteisistä vakaiksi perjantaina. Suomen valtion luottoluokitus kuitenkin pysyi ennallaan tasolla AA+.

Valtiokonttorin toimialajohtaja Teppo Koivisto sanoo, että Fitchin nyt muuttuneen arvion taustalla on kaksi keskeistä syytä.

– Suomen julkisen talouden näkymä on hieman heikompi kuin Fitchin edellisen reittauksen aikaan vuonna 2018. Taustalla tässä on kasvun hidastuminen. Toinen pääsyy on se, että rakenteellisista uudistuksista ja erityisesti sote-uudistuksesta ei ole selkeämpää tietoa, miten ja milloin ne jatkuvat.

Toinen luottoluokittaja, Moody's Investors Service, ei tehnyt päätöstä Suomen valtion luottoluokituksesta ennakkoon ilmoitettuna luottoluokituksen julkistamispäivänä perjantaina.

Kolmen suuren luottoluokittajan reittaus Suomen valtiolle on nyt sama. Kolmas luokittaja on S&P Global Ratings.