Suomalainen vaihto-opiskelija koronaviruksen piinaamassa Wuhanissa: "Asuntolan ovella mitataan joka kerta kuume"

Wuhanin kaupunki on nyt karanteenissa ja julkisen liikenteen yhteydet kaupungin sisällä ja sieltä ulos ovat poikki. Hector Retamal / AFP

Kiinan Wuhanissa asuva suomalainen vaihto-opiskelija Markus Tietäväinen kertoo, että tilanne hänen yliopistonsa kampuksella on edelleen rauhallinen koronaviruksesta huolimatta.

Tietäväinen asuu opiskelija-asuntolassa kampuksella, joka sijaitsee syrjässä kaupungin keskustasta. Keskustassa Tietäväinen ei ole käynyt, sillä julkinen liikenne on poikki ja ihmisiä kehotettu pysymään sisätiloissa. Hän on kuitenkin käynyt hakemassa kaupasta välillä ruokaa, jota on toistaiseksi riittänyt ja pitäisi viranomaisten mukaan riittää jatkossakin.

– Yliopisto on ruvennut mittaamaan asuntoloiden ovilla asukkailta kuumetta. Joka kerta, kun käy ulkona, joutuu takaisin tullessa mitattavaksi, Tietäväinen kertoo Ylelle puhelimitse Wuhanista.

Markus Tietäväisen piti tulla Suomeen lomalle, mutta suunnitelmat peruuntuivat. Markus Tietäväinen

Kampusalue on hiljaista seutua, eikä Tietäväinen ole huolissaan koronaviruksen leviämisestä kotinurkilleen. Enemmän häiritsee jumissa oleminen.

Tietäväisen oli tarkoitus matkustaa Suomeen kiinalaisen uudenvuoden lomalle, mutta hänen lentonsa peruttiin. Ei ole tietoa, milloin matkaan voisi seuraavan kerran päästä.

Kaksi sairaalaa rakentuu pikavauhtia

Koronaviruksen leviämisen uskotaan saaneen alkunsa Wuhanin kaupungissa sijaitsevalta torilta. Kiina raportoi ensimmäisistä, tuolloin vielä tuntemattoman viruksen tautitapauksista 31. joulukuuta.

Noin 11 miljoonan asukkaan kaupunki on nyt karanteenissa ja julkisen liikenteen yhteydet kaupungin sisällä ja sieltä ulos ovat pääosin poikki. Esimerkiksi lähtevistä lennoista suuri osa on peruttu (siirryt toiseen palveluun). Sunnuntaista lähtien yksityisautoilua kaupungissa rajoitetaan.

Yhdysvallat järjestää sunnuntaina evakuointilennon Wuhanista kansalaisilleen, muun muassa Wuhanin-konsulaatin diplomaateille. Yhdysvallat sai luvan lennolle Kiinan ulkoministeriöltä, kertoo Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun) (maksumuurin takana).

Kiinan valtionmedia kertoo, että Wuhaniin rakennetaan kaksi erikoissairaalaa koronaviruspotilaiden hoitoon. Elementeistä rakennettavien sairaaloiden on tarkoitus valmistua rivakkaan tahtiin, reilussa viikossa.

Kiina on myös lähettänyt 450 armeijan lääkintäammattilaista Wuhaniin, kertoo People's Daily (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Aiheesta voi keskustella sunnuntaihin kello 23.00 saakka.

