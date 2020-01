Haavisto on suopea kurdihallinnon suunnitelmille tuomita al-Holin leirin naisia Syyriassa – kuolemantuomiota Suomi ei hyväksy

Ulkoministeri Pekka Haavisto suhtautuu myönteisesti kurdien suunnitelmiin tuomita itse ulkomaalaisia Isis-rikollisia.

Haaviston mukaan tilanteessa pitää päästä eteenpäin. Ihmisiä ei voida pitää loputtomasti leireillä tai vangittuina ilman oikeudenkäyntiä.

– Jossain vaiheessa oikeudenkäyntejä täytyy olla siellä tai näiden ihmisten kotimaissa. Minusta ei ole huono asia, jos siellä saadaan toimivat tuomioistuimet käyntiin. Se vaatii tietysti aika paljon ponnistuksia vielä.

Hänen mukaansa oikeusprosessin kulusta on kuitenkin vasta vähän tietoa.

– Suomen raja menee siinä, että emme hyväksy kuolemanrangaistusta. Jos se on tarjolla tai mahdollinen, niin sellaiseen oikeudenkäyntiin tulemme omien kansalaistemme osalta vahvasti puuttumaan.

Haaviston mukaan tiedossa ei ole, kohdistuuko suomalaisiin leirillä oleviin aikuisiin syytöksiä tai epäilyjä tai onko suomalaisia kohtaan suunnitteilla oikeudenkäyntejä.

Haavisto arvioi, että juuri taistelualueilla on vierastaistelijoiden rikoksista parhaiten tietoa. Kurdien, syyrialaisten ja kansainvälisten toimijoiden yhteistyö toisi Haaviston mukaan esiin tietoa, mitä oikeudenkäyntiin tarvitaan.

Haaviston mukaan joihinkin kysymyksiin voi tulla vastauksia, kun hän tapaa Koillis-Syyrian itsehallintoalueen ulkosuhteista vastaavan Abdulkarim Omarin, joka vierailee Suomessa keskiviikona ja torstaina.

Suomalaisten kokemukset yhteistyöstä kurdihallinnon kanssa ovat olleet hyviä liittyen esimerkiksi orpolasten kotouttamiseen al-Holista.

Kurdien oikeuslaitos voi kuitenkin pohdituttaa. Ei esimerkiksi ainakaan vielä tiedetä, missä kansainvälisissä sitoumuksissa oikeuslaitos on mukana. Asiaa ei helpota sekään, että kurdialue sijaitsee Syyriassa eikä Syyria tunnusta sen olemassaoloa.

– Kurdeillahan ei oikeastaan ole ollut kovin systemaattista oikeuslaitosta siellä. Sehän on autonominen osa Syyriaa. On selvitettävä, käytetäänkö Syyrian lainsäädäntöä vai onko kurdeilla jokin oma lainsäädäntö.

Pohjoismaat ovat toivoneet kansainvälistä tuomioistuinta käsittelemään Isis-rikoksia, mutta asia ei ole edennyt.

– Ehkä kansainvälinen yhteisö on ajatellut, että kun puhutaan tuhansista ihmisistä, niin on aikamoinen urakka varsinkin perheenjäsenten osalta selvittää kaikki mitä on tapahtunut.

Päähuomio on vielä ollut taisteluissa Isisin nujertamiseksi eikä oikeudenkäynneissä.

Professori: Huono ratkaisu, mutta jotain täytyy tapahtua

Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi ei usko, että kurdiviranomaisten aloite etenee heidän ehdottamassaan muodossa. Hänen mukaansa kurdihallinnon perustamaa tuomioistuinta ei voitaisi pitää luotettavana.

– Tässä toimitaan tavattoman hankalassa tilanteessa, jossa poliittisia paineita on monelta suunnalta. Tämä on huono ratkaisu, mutta ei sen huonompi kuin se, että annetaan leirillä olevien kuolla sinne, Koskenniemi sanoo.

Koskenniemen mukaan päätöksiin kykenemätön kansainvälinen yhteisö ja Suomen poliittinen johto muiden mukana kantaa vastuun siitä, että viime vuoden aikana al-Holin leirillä on kuollut yli 500 ihmistä, näistä pääosa tilanteeseen syyttömiä lapsia.

Hän pitää kurdien aloitetta tuomioistuimen perustamisesta puutteistaan huolimatta tärkeänä.

– Toivottavasti tästä kurdien aloitteesta syntyy kansainvälistä keskustelua ja asia saadaan jollain tavalla eteenpäin. Toivoisin, että Suomessa oltaisiin valmiita keskustelemaan siitä, millä tavalla voitaisiin saada aikaan kansainvälisesti hyväksyttävä tuomioistuin.

Koskenniemi toivoo, että leiri tyhjennetään ja rikoksiin syyllistyneet tuomittaisiin joko erikseen perustettavassa kansainvälisessä tuomioistuimessa, jo olemassa olevassa Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tai yksi kerrallaan kansallisissa tuomioistuimissa.

Al-Holin leirillä on noin 30 suomalaislasta ja kymmenkunta naista. Kaksi orpolasta evakuoitiin leiriltä Suomeen ennen joulua.

Lue myös: Päätyykö al-Holin leirin naisia oikeuteen Syyriassa? Kurdihallinnon "ulkoministeri" Ylelle: Alamme tuomita ulkomaalaisia Isis-rikollisia