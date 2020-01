"Johtaja Wahlroosin ulostulo oli uhmakas" – Paperiliitto tyrmää väitteet kohtuuttomista vaatimuksista

Paperiliitosta kajahtaa ärhäkkä vastaus finanssikonserni Sammon ja metsäyhtiö UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroosin arvostelulle ammattiyhdistysliikettä kohtaan Ylen Ykkösaamussa.

Wahlroos varoitti metsäteollisuutta uhkaavan lakon vaikutuksista ja sanoi, että jos ammattiyhdistysliikkeen vaatimukset hyväksytään, Suomen paperikoneet voi sulkea.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala pitää Wahlroosin puheita osin vanhan jauhamisena. Vanhala kuitenkin kummeksuu sitä, että Wahlroos arvostelee palkankorotusvaraa ja niin sanotuista kiky-tunneista irtautumispyrkimyksiä juuri neuvottelujen viime metreillä.

– Johtaja Wahlroosin ulostulo oli uhmakas eikä loppuun saakka hiottu. Maa kaipaa nyt enemmän rakentajia kuin uhmakkuutta.

Kokoonnuttu 42 kertaa ja puhuttu pelkästään kikystä

Paperiliiton puheenjohtaja tyrmää Björn Walroosin puheet siitä, että työntekijöiden kilpailukykytuntien poistovaatimukset tuhoavat paperiteollisuuden Suomesta.

Vaikka neuvotteluista ei niiden kuumimmassa vaiheessa oikein voi puhua eikä pukahtaa, Vanhala kertoo, että kiky-tunnit ovat olleet lähes ainoa puheenaihe.

– Olemme kokoontuneet työantajan kanssa 42 kertaa. Keskustelu on pyörinyt kiky-tuntien ympärillä. Kyllähän tilanne on ratkaistavissa. Jos molemmat osapuolet haluavat sopia, se on täysin mahdollista.

Vanhala jatkaa Wahlroosin puheiden perkaamista ja panee matalaksi väitteet siitä, että Ruotsissa ja Saksassa paperityöntekijöillä olisi Suomea pienemmät palkat.

– Sama mantra on toistunut pitkään. Niissä ei isoja eroja ole.

Iso kunniakysymys

Paperiliiton puheenjohtaja myös kyseenalaistaa kilpailukykysopimuksen hyödyt.

– Pitää muistaa, että näiden kilpailukykytuntien aikaan Suomesta on sammutettu kaksi paperikonetta. UPM:n paperikone Raumalta on jo sammutettu, ja Stora Enson paperikone Oulusta on sammumassa tulevana syksynä. Ja kyllähän me haluamme, että paperia tehdään Suomessa. Mutta pääjohtaja Wahlroosin ajatusmaailmassa kaikki on kiinni työläisen palkasta.

Vanhala kertoo laskelmistaan:

– Kiky-sopimuksen hyöty johtaja Wahlroosin UPM.n tehtaille vuorokaudessa on 450 euroa per yksikkö. Ja siitä ollaan valmiita ottamaan vaikka miljardi takkiin. Tämä ongelma on nyt ratkaistava.

Yhdessä asiassa paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala on samaa mieltä kuin UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin kanssa: kuumentuneella työmarkkinakentällä kyse on isoista periaatteellisista asioita.

– Kilpailukykysopimuksesta on tullut työnantajapuolellakin iso kunniakysymys sen jälkeen, kun teknologiateollisuudessa päästiin sopuun kiky-tuntien poistosta. Tämä on periaatekysymys. Kuten johtaja Wahlrooskin totesi: vaikka miljardin maksaisi, niin ei ole mitään väliä.

