USA:n ulkoministeri sanasodassa toimittajan kanssa – toimittaja: ministeri huusi ja kiroili, Pompeo: häpeällistä käytöstä

Toimittaja Mary Louise Kellyn mukaan Mike Pompeo vaati häntä näyttämään Ukrainan kartalta. Kuva on otettu 10. tammikuuta. Michael Reynolds / EPA

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on ajautunut sanasotaan julkisen palvelun radiokanavan NPR:n toimittajan kanssa. Ulkoministeriä haastatellut Mary Louise Kelly kertoo joutuneensa Pompeon raivon kohteeksi esitettyään kysymyksiä, joista tämä ei pitänyt.

Kysymykset koskivat Ukrainaa ja presidentti Donald Trumpin hallinnon suhtautumista entiseen Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähettilääseen Marie Yovanovitchiin. Trumpin hallinnon on väitetty savustaneen Yovanovitchin pois tehtävästään.

Toimittajan mukaan purkaus tapahtui haastattelun jälkeen ja nauhurin sulkeuduttua. Kelly kertoo ministerin huutaneen ja kiroilleen käyttäen muun muassa useita kertoja f-kirjaimella alkavaa sanaa. Pompeo ei ole kiistänyt huutaneensa Kellylle.

Kelly väittää Pompeon todenneen, etteivät yhdysvaltalaiset välitä tippaakaan Ukrainasta ja vaatinut toimittajaa näyttämään kartalta missä Ukraina sijaitsee. Kelly osasi näyttää Ukrainan sijainnin kartalta, johon ei ollut merkitty maiden nimiä.

Pompeo on vastannut Kellyn kertomukseen kutsumalla toimittajaa valehtelijaksi ja nimittämällä tämän käytöstä häpeälliseksi. Pompeon mukaan Kelly valehteli sekä sopiessaan haastattelusta että luvatessaan haastattelun jälkeisen keskustelun olevan "off the record" eli ei-julkinen.

Toimittajan mukaan mitään sopimusta "off the record"-keskustelusta ei ollut.

Ministerin mukaan Kellyn toiminta on uusi esimerkki siitä miten media pyrkii vahingoittamaan presidentti Trumpia ja tämän hallintoa.

NPR on ilmoittanut tukevansa toimittajaansa.

Lähteet: AP, Reuters