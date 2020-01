Paperialan lakonuhkaan haetaan ratkaisua vielä tänään – huomenna alkavan lakon piirissä noin 9 000 Paperiliiton jäsentä

Maanantaina alkavaa lakkoa varten tehtaiden alasajo on jo alkanut

Maanantaina alkavaa lakkoa varten tehtaiden alasajo on jo alkanut Pirkko Kukko-Liedes / Yle

Paperi- ja selluteollisuuden työriitaa sovitellaan tänään päivää päivää ennen kuin kaksiviikkoisen lakon on määrä alkaa.

Työnantajia edustava Metsäteollisuus ja palkansaajapuolen Paperiliitto tapaavat valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla iltapäivällä kello 15. Osapuolet olivat hänen luonaan Bulevardilla viimeksi perjantaina. Osapuolet ovat keskinäisten tapaamisten ohella käyneet useasti sovittelijan pakeilla, mutta sovintoehdotusta tai keskinäistä ratkaisua alalla ei ole nähty.

Maanantaina alkavaa lakkoa varten tehtaiden alasajo on jo alkanut. Sen piiriin kuuluu Paperiliiton mukaan noin 9 000 liiton jäsentä.

Alan työehtosopimusta koskevan kiistan polttopisteessä ovat palkankorotukset sekä 24:n palkattoman kiky-tunnin kohtalo. Teknologiateollisuuden kiky-tunneista luovuttiin vuodenvaihteessa. Paperiliitto ilmoitti aiemmin tammikuussa, että kiky-tuntien aika on myös paperiliittolaisten osalta ohi.

– Kilpailukykysopimus sovittiin väliaikaisesti tämän maan taloudellisen tilanteen parantamiseksi, sanoi Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala tuolloin.

Metsäteollisuus on puolustanut kiky-tunteja suomalaisyritysten kilpailukyvylle olennaisena.

– [Ammattiliitot] ovat valmiita uhraamaan vientitulot, heikentämään suomalaisen tuotannon kilpailukykyä ja sahaavat myös omien jäsentensä oksaa, Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén vastasi tuolloin palkansaajien vaatimuksiin.

Osa lakonuhista siirtynyt

Lisäksi maanantaina on alkamassa Teollisuusliiton julistama lakko mekaanisessa metsäteollisuudessa. Sahoja ja vaneritehtaita koskevan sopimuksen sovittelu jatkuu Teollisuusliiton mukaan Bulevardilla seuraavaksi tiistaina. Liiton mukaan lakon piirissä on yli 6 000 työntekijää.

Lakkoon ovat menossa myös paperiteollisuuden toimihenkilöt, joiden työntekijäjärjestö on Ammattiliitto Pro. Paperiliiton lakonuhan tapaan Pron työnseisaus on alkamassa maanantaina, ja sen on määrä kestää kaksi viikkoa.

Lakkojen piti alun perin alkaa maanantaina myös kemian alalla ja teknologiateollisuuden toimihenkilöiden keskuudessa, mutta työministeri Tuula Haatainen (sd.) siirsi molempia lakkoja kahdella viikolla. Nyt kyseisten lakkojen on määrä alkaa maanantaina 10. helmikuuta.