Kiina kertoi uusista viruskuolemista- ja tartunnoista

Sairastuneiden kokonaislukumäärä on Kiinassa yli 1 600.

Kiina on jälleen kertonut uusista virustartuntaan liittyvistä kuolemista. Kuolleita on Hubein maakunnan viranomaisten mukaan nyt 54. Uusia koronavirustartuntoja on todettu eilisen jälkeen noin 320.

Sairastuneiden kokonaislukumäärä on yli 1 600, kun Hubein maakunnan viranomaisten tuoreet luvut lisätään Kiinan keskusjohdon aiemmin ilmoittamiin tapauksiin, uutistoimisto AFP kertoo.

Koronavirustartuntojen leviämisen on kerrottu alkaneen Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista.

Virusta analysoineet tartuntatautiasiantuntijat arvioivat sairastuneiden määrän voivan lisääntyä lähiviikkoina voimakkaasti.

Britanniassa sijaitsevan Lancasterin yliopiston tutkijaryhmä arvioi, että pelkastään Wuhanissa tartunnan voi helmikuun alkupäiviin mennessä saada jopa 190 000 ihmistä. Lisäksi tartunnan saaneiden määrä kasvaa muissa kiinalaiskaupungeissa ja Kiinan ulkopuolella.

Lue myös:

Kiinalaisryhmät joutuvat perumaan tai siirtämään matkojaan Lappiin juuri vilkkaimman sesongin kynnyksellä

Suomalainen vaihto-opiskelija koronaviruksen piinaamassa Wuhanissa: "Asuntolan ovella mitataan joka kerta kuume"