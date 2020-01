Kymmeniä kuollut ennätysrajuissa myrskyissä Kaakkois-Brasiliassa – Sadetta tuli vuorokaudessa 172 milliä

Brasilian kaakkoisosaa ovat moukaroineet kaksi päivää jatkuneet ennätysmäiset rankkasateet, joiden seurauksena on kuollut kymmeniä ihmisiä.

Minas Geraisin osavaltiossa on kuollut ainakin 30 ihmistä ja 17 on kateissa. Tuhansia ihmisiä on evakuoitu kodeistaan, kun asuinalueita on joutunut tulvan valtaan. Jokia on tulvinut yli äyräidensä.

Myös viereisissä Rio de Janeiron ja Espírito Santon osavaltiossa on tulvinut useissa kaupungeissa. Espírito Santossa on kuollut O Globo -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan yhdeksän ihmistä.

Useimmat kuolemantapauksista johtuvat siitä, että ihmisiä on hautautunut maanvyöryjen alle tai romahtaneisiin koteihinsa.

Minas Geraisin osavaltion pääkaupungissa Belo Horizontessa satoi perjantaina eniten vettä vuorokaudessa mittaushistorian aikana, 172 millimetriä. Sateen ennustetaan jatkuvan kolmen alueella lähipäivinä.

Rankkasateet ja tulvat sattuivat samalle päivälle, jolloin Minas Geraisin osavaltion tuhoisasta Brumadinhon patoturmasta tuli kuluneeksi vuosi.

Lisää aiheesta:

Lähteet: AFP, AP