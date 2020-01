Tietovuotoepäilty ex-tiedustelupäällikkö mukana valtioneuvoston kanslian tilaamassa Venäjä-tutkimuksessa

Tietovuototutkinnassa epäiltynä oleva kontra-amiraali evp Georgij Alafuzoff osallistuu STT:n ja Lännen Median tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) valtioneuvoston kanslian tilaamaan tutkimushankkeeseen, joka käsittelee Venäjän informaatiovaikuttamista ja Suomen keinoja vastata siihen.

Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet -niminen tutkimushanke alkoi viime vuoden helmikuussa, ja sen on määrä valmistua tänä keväänä.

Alafuzoff työskentelee hankkeessa Eurofacts Oy -konsulttitoimiston edustajana. Tutkimukseen osallistuvat myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus ja Jyväskylän yliopisto sekä toinen upseeritaustainen konsultti, prikaatikenraali evp Juha Pyykönen, oman yrityksensä Security Analysis Oy:n kautta. Tutkimuksen enimmäishinnaksi on valtioneuvoston kanslian asiakirjoissa määritelty yhteensä 150 000 euroa.

Alafuzoff työskenteli aktiiviurallaan ensin Suomen puolustusvoimien ja sitten Euroopan Unionin tiedustelupäällikkönä.

STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee häntä rikoksesta esitutkinnassa, jossa on selvitetty sotilastiedustelun aineistojen päätymistä Helsingin Sanomien joulukuussa 2017 julkaisemaan juttuun Viestikoekeskuksesta. Tiedossa ei ole, epäilläänkö vuodon olleen tahallinen vai tahaton.

Poikkeuksellinen rikosepäily

Tietovuotoepäily näin korkeassa sotilasvirassa on erittäin poikkeuksellinen. Ainakin alkujaan tapausta tutkittiin virkasalaisuuden rikkomisena, mutta rikosnimikkeet ovat voineet muuttua tutkinnan kuluessa.

Alafuzoffin rooli epäiltynä tuli julkisuuteen viime heinäkuussa STT:n uutisoidessa siitä. Tutkimushanke oli tuolloin jo käynnissä. Alafuzoff on kuitenkin tiettävästi ollut epäiltynä pitkään eli jo ennen kuin hanke vuosi sitten alkoi.

Poliisi ei ole missään vaiheessa vahvistanut epäilyä. Lännen Median mukaan tutkimushankkeen ohjausryhmä on kuitenkin keskustellut asiasta.

– Olemme keskustelleet siitä, että hanke on erillinen asia ja ihan oma prosessinsa. Hanke toteutetaan kuten kuuluukin toteuttaa; hankesuunnitelman mukaisesti. Se (rikosepäily) ei sinänsä vaikuta tämän hankkeen toteuttamiseen millään tavalla, ohjausryhmän puheenjohtaja, puolustusministeriön erityisasiantuntija Terhi Ylitalo sanoo Lännen Medialle.

Pitkän linjan konsulttitoimisto

Tilaustutkimuksen kohteeksi on määritelty Venäjän valtion strateginen viestintä ja "informaatiopolitiikka" sekä Suomen asema niissä. Tarkoituksena on antaa kehittämissuosituksia siitä, miten Suomi voi varautua ja vastata "mahdollisiin viestinnällisiin haasteisiin ja vaikuttamistoimiin" sekä estää virheellisen informaation leviämistä. Lisäksi halutaan ehdotuksia siitä, miten "Suomi voi viestinnässä ja muissa toimissaan kehittää yhteistyöhakuista dialogia suhteessa Venäjään".

Alafuzoffin palkannut viestintä- ja lobbausyritys Eurofacts Oy on perustettu 1989. Sen perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja on kokoomustaustainen vaikuttajaviestinnän asiantuntija Anders Blom. Yrityksen nykyinen toimitusjohtaja on hänen poikansa Urho Blom. Eurofacts on pitkään tarjonnut palveluja myös Venäjällä, ja sillä on kotisivujensa mukaan henkilöstöä myös Pietarissa ja Moskovassa.