Paperikoneet sulkevan lakon on määrä kestää kaksi viikkoa, jos sopua ei viime hetken neuvottelussa synny. Lakon piiriin kuuluu noin 9 000 paperiliittolaista. Tehtaiden alasajo on jo alkanut jo viikonloppuna.

Työnantajain Metsäteollisuus ja palkansaajien Paperiliitto tapaavat valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla kello 15. Osapuolet neuvottelivat viimeksi perjantaina.

Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhala kertoi aiemmin Ylen haastattelussa, että neuvotteluja on ollut tähän mennessä jo 42.

– Keskustelu on pyörinyt pelkästään kiky-tuntien eli 24 palkattoman, työaikaa lisäävän tunnin ympärillä. Kyllähän tilanne on ratkaistavissa. Jos molemmat osapuolet haluavat sopia, se on täysin mahdollista, sanoi Vanhala.

Paperiliitto on aiemmin sanonut, että kiky-tunnit saavat jäädä menneisyyteen. Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmen on taas tyrmänyt palkansaajapuolen vaatimukset kiky-tuntien poistamisesta.

– Työajan lyhentäminen olisi mahdotonta nykyisessä talous- ja suhdannetilanteessa.

Teknologiateollisuussa kiky-tunneista luovuttiin vuodenvaihteessa. Metsäteollisuuden mukaan Teollisuusliiton sopimuksesta ei voi ottaa mallia.

Kireä tilanne poikinut myös muita lakkoja ja lakonuhkia

Maanantaina alkaa myös lakko mekaanisessa metsäteollisuudessa. Lakon sovittelu kuitenkin jatkuu jo tiistaina.

Kemian alan ja teknologiateollisuuden toimihenkilöiden lakon piti alkaa myös maanantaina, mutta työministeri Tuula Haatainen (sd.) siirsi lakkoja kahdella viikolla.