AFP: Palestiinalaiset uhkaavat irtautua Oslon sopimuksen ehdoista Trumpin rauhansuunnitelman vuoksi

Palestiinalaisten pääneuvottelijan Saeb Erekatin mukaan Trumpin suunnitelman vuoksi palestiinalaisalueiden miehityksestä tulisi pysyvää. Kuva on otettu 2017. Yuri Kochetkov / EPA

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ajama Lähi-idän rauhansuunnitelma on saanut palestiinalaishallinnon uhkaamaan Oslon sopimuksen ehdoista irtautumisella, kertoo uutistoimisto AFP.

Israelin ja palestiinalaisten välillä vuonna 1993 käytyjen neuvottelujen tuloksena syntyneessä Oslon sopimuksessa osapuolet sitoutuivat niin sanottuu kahden valtion ratkaisuun. Israelin ja palestiinalaisten suhteet määritellyn sopimuksen tuloksena syntyi palestiinalaishallinto.

Vuonna 1995 osapuolet pääsivät väliaikaiseksi tarkoitettuun sopimukseen Oslon sopimuksen ehtojen toteuttamisesta. Tämä väliaikaiseksi tarkoitettu sopimus on edelleen voimassa.

Nyt palestiinalaishallinto sanoo varaavansa itselleen oikeuden irtautua tästä sopimuksesta, mikäli Trump julkistaa rauhansuunnitelmansa ensi viikolla.

Hilppa Hyrkäs / Yle

Trump rauhansuunnitelmastaan: Se on mahtava

Palestiinalaisten pääneuvottelijan Saeb Erekatin mukaan Trumpin suunnitelma muuttaisi palestiinalaisalueiden väliaikaisen israelilaismiehityksen pysyväksi miehitykseksi.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on matkustanut Washingtoniin, jossa Trumpin odotetaan julkistavan suunnitelmansa tiistaina. Palestiinalaisjohtoa ei ole kutsuttu paikalle.

– Se on mahtava suunnitelma. Se on suunnitelma, joka todella toimisi, presidentti Trump on luonnehtinut esitystään.

Palestiinalaishallinto ei ole halunnut neuvotella Trumpin kanssa enää sen jälkeen, kun hänen hallintonsa tunnusti Jerusalemin Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi.

Trumpin rauhansuunnitelman talousosio julkaistiin jo viime kesäkuussa.

Lähteet: AFP