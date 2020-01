“Äänestin ennen vasemmistoa, sitten vihreitä ja nyt La Legaa” – tänään mitataan oikeistopopulistien suosiota Italian vasemmistolaisimmassa kolkassa

Bologna, Italia Kyseessä eivät ole mitkä tahansa paikallisvaalit.

Tänään pohjoisitalialaisessa Bolognan kaupungissa ja sen ympäristössä äänestetään siitä, siirtyykö alue oikeiston haltuun ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan.

Vaaleissa mitataan oikeistopopulistisen La Lega -puolueen kannatus Emilia-Romagnan vauraalla alueella, jota on hallinnut italialainen vasemmisto lähes 75 vuoden ajan. La Lega on voittanut Italiassa viimeisen kahden vuoden aikana useita paikallisvaaleja, ja puolueen johtaja Matteo Salvini on kampanjoinut alueella aktiivisesti viime syksystä lähtien.

Jotkut arvelevat jopa (siirryt toiseen palveluun), että jos oikeisto vie voiton, se voisi syöstä myös maan keskustavasemmistolaisen hallituksen kriisiin. Maltillisempien arvioiden mukaan oikeiston voitto lisäisi painetta hallituksessa, mutta tuskin pystyisi saamaan aluilleen poliittista kriisiä.

Hallituksessa istuva Viiden tähden liike on sisäisessä kriisissä johtaja Luigi Di Maion erottua tällä viikolla. Vasemmiston häviö puolestaan olisi suuri isku toiselle hallituspuolue keskustavasemmistolaiselle Partito Democracticolle (PD).

Bologna on perinteisesti ollut vasemmiston vahvaa kannatusaluetta. Jenna Vehviläinen

Tilannetta ei helpota se, että kannatuskyselyt kertovat La Legan olevan Italian suosituin puolue ja Salvinin maan suosituin poliitikko.

Panokset ovat siis kovat. Sen näyttäisivät ymmärtäneen myös Emilia-Romagnan asukkaat: puoleenpäivään mennessä vaalien äänestysprosentti oli jo reippaasti (siirryt toiseen palveluun)kaksi kertaa enemmän kuin samaan aikaan viime paikallisvaaleissa.

Paikallisvaalit käydään Emilia-Romagnan lisäksi etelässä pienemmällä Calabrian alueella, jossa myös on ennakoitu vallan vaihtuvan keskustavasemmistolta oikeistoallianssille.

“Salvinin kampanja onneton ja raakalaismainen”

Vaaleissa rinta rinnan hallintoalueen johtajan paikasta kisaavat oikeistoliittoumaa edustava ehdokas Lucia Borgonzoni sekä tällä hetkellä valtaapitävä keskustavasemmistolaisen PD-puolueen Stefano Bonaccini. Molemmille on povattu (siirryt toiseen palveluun) reilun 40 prosentin kannatusta.

Yliopistokaupunki Bolognan keskustan tuntumaan äänestämään tullut Gianluca kertoo äänestävänsä keskustavasemmistolaista PD-puoluetta – niin kuin aina ennenkin. Hän kertoo haluavansa vastustaa sen tyyppistä “vihan politiikkaa”, jota salvinilainen oikeisto on tuonut mukanaan Italian poliittiseen maisemaan.

– Se ei ole tavallista oikeistopolitiikkaa, joka kuuluu demokratiaan. Salvini on köyhdyttänyt italialaisen politiikan ja keskustelukulttuurin. Hänen kampanjansa täällä oli onneton ja raakalaismainen, Gianluca laukoo.

Gianlucan mukaan Matteo Salvinen vaalikampanja oli onneton ja raakalaismainen. Jenna Vehviläinen

Entisen sisäministeri Salvinin äänekäs vaalikampanja on herättänyt Emilia-Romagnassa keskustelua. Tällä viikolla hän kohautti (siirryt toiseen palveluun)soittamalla Bolognassa tunisialaisen perheen ovikelloa kysyäkseen, asuuko asunnossa huumekauppiaita.

Gianluca kertoo, että häntä on ilahduttanut myös viime marraskuussa perustettu kansalaisliike Sardiinit, joka syntyi bolognalaisnuorten aloitteesta vastustamaan Salvinin kampanjointia Emilia-Romagnassa.

Liike on houkutellut italialaiskaupunkien aukioille satoja tuhansia ihmisiä ympäri maata osoittamaan mieltä populistista politiikkaa vastaan. Viime sunnuntaina Sardiinien mielenosoitukseen osallistui (siirryt toiseen palveluun)Bolognassa lähes 40 000 ihmistä.

– En kuulu liikkeeseen, mutta olen osallistunut heidän mielenosoituksiinsa. He ovat tervetullut, rauhanomainen lisä tämän maan keskustelukulttuuriin, joka on ollut Salvinin propagandan täyttämä, Gianluca sanoo.

“Ehkäpä tämä on Salvinin uusi tilaisuus”

Bolognan keskustassa perheensä kanssa sunnuntaipäivää viettävä Lara Barbieri kertoo äänestäneensä La Legan ehdokasta Borgonzonia heti aamutuimaan.

Borgonzoni lupaa vaaliohjelmassaan esimerkiksi tukea pienyrityksiä sekä verohelpotuksia alueen nuoria työllistäville yrityksille, avata uuden yliopiston Emilia-Romagnaan sekä lisätä panostuksia “paikalliseen turvallisuuteen”.

Hän myös haluaisi viedä läpi uudistuksen, jonka myötä italialaiset olisivat oikeutettuja kunnan omistamiin asuntoihin ennen ulkomaalaisia.

– Olen äänestänyt aina aiemmin vasemmistoa, sitten vihreitä ja nyt La Legaa, hän kertoo.

La Legan johtaja Matteo Salvini. Nico Lanese / EPA

Barbierin mukaan Bolognassa hallinnut PD on pitänyt kaupungin keskustasta hyvää huolta, mutta unohtanut syrjäisemmät alueet.

– Alueella, jossa asun, on ikävä tunnelma. Siellä on huumekauppiaita, roskia kadulla ja sellaista.

Barbieri kertoo uskovansa, että La Lega pitäisi parempaa huolta asukkaiden turvallisuudesta.

Uskooko Barbieri, että tämän päivän vaalit voisivat merkitä loppua maan hallitukselle, jossa nyt istuvan populistinen Viiden tähden liike ja PD?

– Toivotaan! Salvini oli jo hallituksessa, mutta joutui sieltä ulos. Ehkäpä tässä on hänen uusi tilaisuutensa.