Näin Kiina on rajoittaa koronaviruksen leviämistä: kaupunkeja eristetty, ryhmämatkat jäihin ulkomailla

Kiinassa viranomaiset ovat kiristäneet toimia koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Erityisen tiukassa karanteenissa on miljoonakaupunki Wuhan, josta virustartuntojen epäillään alkaneen joulukuun lopulla.

Sunnuntaina viranomaiset kielsivät valtaosan kaupungin sisäisestä liikenteestä, myös yksityisajoneuvot. Viranomaiset ovat varanneet arviolta 6 000 taksia auttamaan kaupunkilaisia liikkumaan tarvittaessa.

Wuhanin karanteeni kiristyy

Viranomaiset ovat katkaisseet juna-, lento sekä muut liikenneyhteydet Hubein maakunnassa keskisessä Kiinassa sijaitsevaan Wuhaniin sen jälkeen kun tauti puhkesi.

Wuhan on Kiinan teräs- ja rautateollisuuden sydänmaata, jossa on myös lukuisia huipputeknologiayrityksiä. Kaupunki on myös tärkeä liikenteen solmukohta: siellä sijaitsee kolme merkittävää juna-asemaa, lauttaliikenteen satamia sekä lentokenttä. Se on myös merkittävä pysähdyspaikka Jangtse-joen risteilyillä.

Useilla mailla on myös konsulaatit kaupungissa. Esimerkiksi Yhdysvallat ja Ranska ovat ilmoittaneet valmistelevansa kansalaistensa evakuointeja kaupungista.

Wuhanissa kauppojen tarjonnassa on ollut puutteita. Viranomaiset lakkauttivat myös yksityisautoilun sunnuntaina ja useat suuntasivat ennen sitä ostoksille.

Viruksen leviämistä on yritetty hillitä myös eristämällä Wuhanin lähellä olevia kaupunkeja. Kaikkiaan 16 kaupunkia on eristetty, ja liikennerajoitukset koskevat yli 50 miljoonaa ihmistä, mikä on enemmän kuin New Yorkissa, Lontoossa, Pariisissa ja Moskovassa on asukkaita.

Tämän lisäksi terveysviranomaiset edellyttävät, että kaikki Wuhaniin matkustaneet rekisteröityvät kunnallisilla terveysasemilla ja pysyttelevät kotonaan 14 päivän karanteenissa.

Hubeissa rakennetaan uutta sairaalaa koronavirustartunnan saaneiden hoitoa varten. imago images/Xinhua/ All Over Press

Kaksi sairaalaa rakenteilla

Wuhanissa rakennetaan nopealla vauhdilla kahta, pelkästään uuden koronavirustartunnan saaneiden hoitoon tarkoitettua sairaalaa. Molempiin sairaaloihin mahtuu arviolta tuhat potilasta. Kiinalaisarvioiden mukaan ensimmäinen sairaaloista on valmis 3. helmikuuta.

Kaupungin sairaalat ovat olleet ääriään myöten täynnä virustartunnan saaneita ja siitä huolestuneita. Myös tarvikkeista on ollut huutava pula.

Hoitotaakkaa jakamaan on lähetetty 450 armeijan lääkintätyöntekijää ja paikallismediassa kerrotaan, että henkilöstölle on lähetetty lisää tarvikkeita, kuten käsineitä ja suojapukuja.

Turvallisuushenkilökunta mittaa metromatkustajien lämpötilan metron sisäänkäynnillä Pekingissä. Wu Hong / EPA

Liikennerajoituksia eri puolilla maata

Historiallisesta terrakotta-armeijasta tuttu Xi’anin kaupunki estää jatkossa kaukoliikenteen bussien ja turistibussien pääsyn kaupunkiin. Shaanxin maakunnan pääkaupungissa myös kaupungin sisäinen taksiliikenne, lentokenttätaksia lukuun ottamatta, lakkautetaan.

Pekingin ja Shanghain välillä maan itärannikolla sijaitseva Shandongin maakunta ilmoitti keskeyttävänsä kaukoliikenteen bussiyhteydet. Shandongissa asuu noin sata miljoonaa ihmistä.

Kaukoliikenteen bussiyhteyksiä on rajoitettu myös Shanghaissa, Pekingissä ja Tianjinissa.

Hengitysmaskeihin pukeutuneita kiinalaisturisteja Moskovan Punaisella torilla 26. tammikuuta 2020. Kiina ilmoitti jäädyttävänsä ryhmämatkat ulkomaille uuden koronaviruksen takia. EPA / Maxim Shipenkov

Ryhmämatkat ulkomaille jäihin

Kiinalainen uusivuosi on merkittävä lomakausi ja perhejuhla, jonka aikana sadat miljoonat matkustavat kotiseuduilleen tai ulkomaille. Maanantaista alkaen kiinalaisten ryhmämatkat ulkomaille keskeytetään koronaviruksen takia.

Erityishallintoalue Hongkong kieltää Hubein asukkaiden matkustamisen alueelleen. Kielto koskee myös niitä, jotka ovat vierailleet maakunnassa kahden viikon sisällä. Rajoitus ei koske Hongkongin asukkaita. Samankaltaisiin toimiin on ryhdytty myös Taiwanissa.

Hengityssuojainten kysyntä on kasvanut roimasti taudin puhjettua. Naiset valmistelivat suojaimia Handanin kaupungissa. AFP / Lehtikuva

Hengityssuojainten käyttö pakolliseksi muutamilla alueilla

Kiinan eteläosassa, Hongkongin kupeessa sijaitsevassa Guangdongin maakunnassa hengityssuojainten käyttö on pakollista julkisilla alueilla. Käyttöpakko koskee myös läheisen Jiangxin maakunnan asukkaita.

Shanghaista luoteeseen sijaitsevassa Nangjingin sekä läheisessä Ma’anshanin sekä Xinyangin kaupungeissa hengityssuojaimen käyttö on pakollista.

Tartuntaa vastaan suojautunut mies kaupan itsepalveluautomaatilla Wuhanissa 25. tammikuuta. Yuan Zheng / Yle

Villieläinten myynti kielletty

Villieläinten myynti toreilla, kaupoissa, ravintoloissa ja internetissä on kielletty koko maassa.

Ennestään tuntemattoman koronaviruksen epäillään olevan peräisin villieläimiä myyvältä torilta Wuhanista.

Suosittuja nähtävyyksiä ja huvipuistoja suljettu

Maan pääkaupungissa Pekingissä suosittu turistinähtävyys kielletty kaupunki on suljettu yleisöltä. Tämän lisäksi suosittuja yleisötapahtumia on peruttu ja pätkä Kiinan muuria suljettu yleisöltä.

Hongkongissa kaksi suosituinta nähtävyyttä, Disneyland- ja Ocean Park -huvipuistot on suljettu, kunnes tilanteesta saadaan lisää tietoa.

