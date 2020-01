Billie Eilish vei kaikki tärkeimmät Grammyt – Koripallolegenda Kobe Bryantin kuolema varjosti Grammy-gaalaa

Laulaja Billie Eilishista tuli tämän vuoden Grammy-gaalan suurin tähti: Eilish voitti kaikki neljä tärkeintä Grammya eli vuoden levytyksen, vuoden albumin, vuoden laulun ja parhaan uuden artistin palkinnot.

Vuoden laulun palkinnon Eilish, 18, jakaa taiteellisen yhteistyökumppaninsa, isoveljensä Finneas O'Connellin kanssa. Se myönnettiin kappaleesta Bad Guy samoin kuin vuoden levytyksen palkinto.

Eilish sai yhteensä viisi Grammya, sillä hän voitti myös parhaan lauletun popalbumin palkinnon.

Synkästä popistaan tunnetun Eilishin debyyttialbumi When we all fall asleep, where do we go? julkaistiin viime maaliskuussa. Hänet on valittu tekemään ja esittämään seuraavan James Bond -elokuvan tunnuskappale.

Yhteensä mammuttimaisessa palkintoseremoniassa jaettiin palkintoja 83 eri kategoriassa. Tilaisuus järjestettiin 62. kertaa. Koko lista tämän vuoden voittajista löytyy Grammyt jakavan Recording Academyn verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Tilaisuutta varjosti koripallosuuruus Kobe Bryantin kuolema. Grammyt jaettiin Los Angelesissa Staples Centerissä, joka on muun muassa NBA-joukkue Los Angeles Lakersin kotihalli. Hallin ulkopuolelle kerääntyi suuri joukko koripallon ystäviä kunnioittaakseen Lakers-ikoni Bryantin muistoa.

Lähteet: AFP, Reuters, AP