Pakkausjätti Huhtamäki varautuu Kiinassa työntekijöiden testaamiseen kuumemittauksin

Pakkausjätti Huhtamäellä on Kiinassa kolme tehdasta. Nosturivalmistaja Konecranesilla on toimipiste Wuhanissa, mutta varsinainen tuotanto rannikolla.

Maailmalla laajasti toimiva pakkausvalmistaja Huhtamäki on varautunut testauttamaan Kiinan tehtaillaan töihin tulevia työntekijöitä mittauttamalla heistä kuumeen ennen töihin tuloa.

Pakkausjätti Huhtamäellä on tuotantoa noin 30 maassa. Tehtaita maailmalla on yli 70. Kiinassa Huhtamäellä on kolme tehdasta, mutta yksikään tehtaista ei sijaitse Wuhanissa. Suurimmat pakkausmarkkinat Kiinassa ovat Hong Kongissa, Pekingissä ja Shanghaissa.

Elintarviketeollisuus ja elintarvikkeiden pakkaukset vaativat suurta puhtautta ja työntekijöiltä terveyttä ja hygieniaa.

– Olemme varautuneet aloittamaan tehtaille tulevien työntekijöiden testaamisen ennen tuotantotiloihin pääsyä. Huhtamäen Kiinan tehtailla on valmius ja tahto mittauttaa työntekijöiden kuume nopeasti korvasta töihin tultaessa, kertoo Huhtamäki Oy:n sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja Katariina Hietarinta.

Huhtamäen tehtaat toimivat täysin kiinalaisella henkilökunnalla. Yhteyksiä Suomeen Huhtamäen pääkonttoriin Espooseen hoidetaan sähköisesti. Matkustustarvetta Kiinan ja Suomen välillä ei juuri ole. Lisäksi yhtiössä on jo viime viikolla ohjeistettu välttämään matkustelua maiden välillä.

Nosturivalmistajalla alihankintaa Kiinan Wuhanissa

Konecranes on Huhtamäen tapaan suuri ja globaali teknologiateollisuuden yritys. Yhtiön tekee nostureita ja nostolaitteita tehtaisiin ja satamiin.

Toimipisteitä Konecranesilla on Kiinassa viitisentoista. Yhtiöllä on toimipiste myös Wuhanissa.

Wuhanin toimipiste on Konecranesin mukaan kuitenkin pienehkö alihankkija. Kiinassa varsinaista tuotantoa tehdään maan rannikoilla, kertoo Konecranesin sijoittajasuhdejohtaja Eero Tuulos.

– Kiinassa Konecranesin tehtaat ja myynti toimivat käytännössä paikallisten henkilöiden toteuttamina ja vastuulla. Tarvetta matkustella Kiinan tehtaista Suomeen ja Suomesta Kiinaan ei juuri ole.

Konecranesin nostureita. Compic / AOP

Kanta-Hämeessä niin Huhtamäellä kuin Konecranesillakin on merkittävät tuotantolaitokset Hämeenlinnassa.

Ammattikorkeakoulun matkojen lykkäämistä harkitaan

Hämeen ammattikorkeakoulu on energinen koulutusviennin kehittäjä ja tarjoaja. Alkuvuodesta 2020 Kiinan koulutusviennissä on kuitenkin sattumalta paussi.

Ammattikorkeakoulun vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä kertoo, että Hamkissa on mietitty kevääksi Kiinaan suuntautuvien matkojen siirtämistä myöhemmäksi.

– Opiskelijaliikkuvuutta ei juuri nyt ole Kiinan suuntaan. Opintovientiä ja opintokauppoja voidaan hyvin hoitaa Kiinaan päin sähköpostitse ja muiden sähköisten väylien kautta, kertoo Ahokallio-Leppälä.

Hamkissa on sovittu, että hyvinvoinnin yksikkö seuraa ja tiedottaa muita koulutuslinjoja ja korkeakoulun johtoa koronavirustilanteesta. Suomen ulkoministeriö on päivittänyt Kiinan matkustustiedotettaan ja kehottaa suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista Hubein maakuntaan.