Tuhat kiinalaista perumassa matkaansa Rovaniemelle

Rovaniemellä lomailevien turistien vakiokohde on Joulupukin pajakylä napapiirillä.

Rovaniemellä lomailevien turistien vakiokohde on Joulupukin pajakylä napapiirillä. Vesa Vaarama / Yle

Arviolta tuhat kiinalaista on perumassa tai vaihtamassa matkansa Rovaniemelle Kiinan ryhmämatkustuskiellon takia. Kiina kielsi lauantaina ryhmien matkustuksen ulkomaille koronaviruksen vuoksi.

Visit Rovaniemen toimitusjohtajan Sanna Kärkkäisen mukaan nelisenkymmentä 20-40 kiinalaisen ryhmää on perumassa matkaansa. Osa heistä etsii uutta ajankohtaa Rovaniemen matkalle.

– Positiivista on ollut että kesäkin on noussut keskusteluihin. Jos tältä kuumalta matkustuskaudelta siirrytään kesän valoisaan aikaan, se on meille omalla tavallaan myös hyvä asia.

Matkojen peruuntumisen taloudellisia vaikutuksia on Kärkkäisen mukaan vielä vaikea arvioida, sillä käytännöistä ei ole vielä päästy keskustelemaan matkajärjestäjien kanssa.

Helmikuu on kiinalaisten osalta vilkkain matkailukuukausi. Kärkkäisen mukaan kaupungissa vierailee tuolloin 5 000 - 10 000 kiinalaista.

– Nyt jännätään, paljonko näistä vieraista on yksilömatkailijoita, joille tämä rajoitus ei matkustuksessa tunnu. Osa ryhmämatkailijoista voi jäädä tulematta ja se voi tarkoittaa useita tuhansia matkustajia Rovaniemellä, Kärkkäinen arvioi.

Hän arvioi, että Lapissa vaikutus on suuri myös Inarin Saariselällä ja Kemissä.