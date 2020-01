Koronavirus tuo töitä: Suomalaiset valmistavat vauhdilla ilmanpuhdistimia Kiinan sairaaloihin

Mikkeliläiset kasaavat nyt pikavauhtia ilmanpuhdistimia kiinalaisiin sairaaloihin, joita rakennetaan koronavirusepidemian takia. Espoolainen Genano on saanut Kiinasta merkittävän tilauksen. Laitteet valmistetaan Mikkelissä Matrelin tehtaalla.

– Kyllä Mikkelissä on nyt kiire. Viikonloppuun mennessä oli tilattu yhteensä noin 200 laitetta. Oletamme, että määrä tästä vielä kasvaa, toteaa Genanon toimitusjohtaja Niklas Skogster.

Skogsterin saamien tietojen mukaan laitteita viedään esimerkiksi Wuhanin kriisialueelle pikapikaa rakennettavaan sairaalaan.

Ilmanpuhdistimien sisältämä teknologia on suomalaiskeksintö, joka on maailmanlaajuisesti patentoitu. Uusi tilaus on jo pidentänyt Matrelin tehtaan työntekijöiden työpäiviä. Kaksi uutta työntekijää on palkattu jakamaan työkuormaa.

– On vielä vaikea ennustaa, miten paljon lisää työntekijöitä tarvitsemme. Aluksi teemme pidempiä vuoroja ja myös viikonloppuna tehtiin töitä. Meillä on nyt lisätyövoiman rekrytointi meneillään, sanoo Matrelin toimitusjohtaja Lasse Turunen.

Matrelilla on tällä hetkellä kymmenkunta työntekijää. Tehdas valmistaa myös muille yrityksille alihankintana automaatiota ja elektroniikkaa sisältäviä laitteita.

– Nämä tilaukset tulivat positiivisena yllätyksenä. Tämän vuoden valmistusmäärät kasvavat merkittävästi, puhutaan kymmenistä prosenteista, toteaa Turunen.

Aiempaa kokemusta lintuinfluenssaepidemiasta

Laitteisiin tarvittavien osien tarve kasvaa samaa tahtia tilausten määrän kanssa.

– Haasteena on nyt, saammeko riittävästi lisää komponentteja. Niitä metsästetään nyt ympäri maailmaa. Osa komponenteista tulee Saksasta, osa Kiinasta, kertoo Skogster.

Genano on toiminut noin viisi vuotta Kiinan markkinoilla. Yrityksen liikevaihto on 10 miljoonan euroa vuosittain. Kolmannes tuotannosta menee tällä hetkellä vientiin.

– Olemme varustaneet aiemmin joitakin uusia Kiinan sairaaloita tällä samalla teknologialla. Siellä laitteemme ovat osana hygieniaketjua ennaltaehkäisevästi, toteaa Skogster.

Genano toimitti ilmanpuhdistimia eri puolille maailmaa myös lintuinfluenssaepidemian sekä MERS-epidemian aikaan. Kotimaassa laitteita käytetään erityisesti julkisissa tiloissa kuten kouluissa ja terveyskeskuksissa, jotka kärsivät sisäilmaongelmista.

Kiinalaissairaaloiden tilauksesta uutisoi aiemmin myös Lännen media (siirryt toiseen palveluun) (Länsi-Suomen verkkosivut).

Lue myös:

Koronavirus painoi maailman pörssit selvään laskuun – epidemiauhka laskee myös Finnairin kurssia