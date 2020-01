Huolet koronaviruksen vaikutuksista maailmantalouteen ovat säikäyttäneet markkinoita tänään. Helsingissä pörssin yleisindeksi oli pian avautumisen jälkeen 1,5 prosenttia laskussa.

Erityisesti Finnair sai siipeensä. Kurssi oli pian pörssin avautumisen jälkeen lähes seitsemän prosentin laskussa.

Suunta oli laskuun myös Euroopan suurissa pörsseissä Frankfurtissa, Pariisissa ja Lontoossa.

Aiemmin sulkeutunut Tokion pörssi päätyi kaksi prosenttia miinukselle, kun tieto uusista tartunnoista ja kuolemantapauksista levisi. Bangkokissa laskua oli liki kolme prosenttia.

Myös öljyn hinta painui laskuun. Viitelaatu Brentin tynnyrihinta laski 2,3 prosenttia alle 60 dollariin.

Kiinan pörssit ovat uudenvuoden pyhien johdosta edelleen suljettuina. Odotus on, että taudin vaikutukset Kiinan talouteen heijastuvat nopeasti myös muualla maailmassa.

– Kiinan teollisuuden ja kulutuksen valtaviin moottoreihin kohdistuva taloudellinen shokki leviää globalisaation kautta pian myös muihin maihin, varoitteli AxiCorpin markkinastrategi Stephen Innes.

Vuoden 2003 sars-epidemia ei vaikuttanut markkinoihin teollisuusmaissa kovin voimakkaasti, mutta yhteydet ovat nykyään tiiviimmät, Innes arvioi. Talouskasvun hidastuessa kulutuskysynnällä on suurempi vaikutus kuin aiemmin.

Vielä synkemmän kuvan maalasi Ava Traden analyytikko Naeem Aslam.

– Tilanne on se, että viruksesta on tullut tappava ja se on aiheuttanut markkinoilla paniikin, Aslam summasi.

