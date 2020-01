Trumpin ex-neuvonantaja tulevassa kirjassaan: Presidentti halusi jäädyttää tuen Ukrainalle, kunnes maa tutkii Bidenien toimintaa

Sanomalehti The New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Donald Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton kertoo tulevan muistelmateoksensa käsikirjoituksessa yksityiskohtaisesti Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiin liittyvistä tapahtumista.

Lehden mukaan Bolton kirjoittaa, että Trump sanoi hänelle viime elokuussa haluavansa jatkaa Ukrainan 391 miljoonan dollarin tuen jäädyttämistä, kunnes maa auttaa tutkimaan muun muassa demokraattipoliitikko Joe Bidenin ja tämän pojan liiketoimintaa Ukrainassa.

Yhteys on Trumpin virkarikosoikeudenkäynnin kannalta keskeinen. Trumpin puolustus on vedonnut siihen, että tuen jäädytys ja Trumpin pyyntö Bidenien tutkimisesta ovat kaksi eri asiaa.

Entinen varapresidentti Joe Biden pyrkii demokraattien presidenttiehdokkaaksi marraskuun vaaleihin.

Demokraatit aloittivat virkasyytemenettelyn Trumpia vastaan, kun tuli julki, että Trump oli pyytänyt puhelimessa Ukrainan presidenttiä tutkimaan Bidenien toimia, ja tämän jälkeen sotilasapu Ukrainalle oli katkaistu Valkoisen talon määräyksestä.

Trumpia epäillään vallan väärinkäytöstä ja kongressin tutkinnan estämisestä. Hän on kiistänyt tehneensä mitään väärää. Hän on myös kiistänyt Twitterissä Boltonin väitteet.

Virkarikosoikeudenkäynti voi päättyä jo tällä viikolla

The New York Times kertoo saaneensa useista eri lähteistä tietoa Boltonin käsikirjoituksesta. Boltonin asianajaja sanoi lehdelle, että tiedot käsikirjoituksesta on todennäköisesti vuodettu Valkoisesta talosta. Asianajaja ei kiistänyt tietojen paikkansapitävyyttä.

Bolton on toimittanut kirjansa käsikirjoituksen Valkoiselle talolle tarkastettavaksi siltä varalta, että se sisältäisi salaista tietoa. The New York Times kirjoittaa, että näin Valkoisella talolla on myös käsitys siitä, mitä Bolton voisi sanoa, jos hänet kutsuttaisiin todistamaan virkarikosoikeudenkäynnissä.

Trumpin virkarikosoikeudenkäynti jatkuu senaatissa maanantaina illalla Suomen aikaa puolustuksen puheenvuorolla. Oikeudenkäynti voi olla ohi jo tällä viikolla, jos senaatti ei kutsu todistajia.

Republikaaneilla on senaatissa enemmistö, joten he voivat halutessaan estää todistajien kutsumisen.

