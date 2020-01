Ranska, Espanja ja Britannia alkavat lennättää kansalaisiaan kotiin Kiinan virusalueelta – UM: Suomella ei ole evakuointisuunnitelmaa

Ranska ja Espanja valmistelevat kansalaistensa lennättämistä kotiin Kiinan Wuhanista, jossa koronavirus on tappanut kymmeniä ihmisiä. Myös Iso-Britannia sanoo avustavansa kansalaistensa kotiinpääsyä. Saksa puolestaan kertoo harkitsevansa evakuointeja.

Suomen ulkoministeriö sanoo, että Suomella ei ole suunnitelmia kansalaisten evakuoimiseksi. Asiaa kuitenkin seurataan tiiviisti myös yhdessä muiden EU-maiden kanssa. Matkustusilmoituksen alueelle on tehnyt alle kymmenen suomalaista.

Ranskalaisia noin 800

Ranska lennättää kansalaisensa suoralla lennolla myöhemmin tällä viikolla, Ranskan terveysministeri Agnes Buzyn sanoi. Asiasta päätettiin hätäkokouksessa myöhään sunnuntaina.

Kiina on sulkenut viruksesta kärsivät kaupungit ja kaikki liikenneyhteydet on katkaistu. Kymmenet miljoonat ihmiset ovat saarroksissa. Wuhan on Kiinan teräs- ja rautateollisuuden sydänmaata, jossa on myös lukuisia huipputeknologiayrityksiä.

Evakuoitavien ranskalaisten määrä on arvioilta muutamista kymmenistä muutamiin satoihin. Wuhanissa toimiva konsulaatti hoitaa käytännön asiat.

Ranskalainen autonvalmistaja PSA Peugeot Citroen, jolla on tehdas Wuhanissa, sanoi jo lauantaina järjestävänsä evakuoinnit työntekijöilleen ja heidän perheilleen, yhteensä 38 ihmiselle.

Ranskalaisia on alueella yhteensä noin 800. Evakuoituja odottaa kahden viikon karanteeni Ranskassa paluun jälkeen viruksen leviämisen estämiseksi.

Espanja evakuoi noin 20

Espanjan ulkoministeri Arancha Gonzalez Laya sanoi maanantaina, että Espanja työskentelee yhteistyössä Kiinan ja EU:n kanssa kansalaistensa evakuoimiseksi. Ministerin mukaan noin 20 espanjalaista on määrä kotouttaa.

Myös Britannian ulkoministeriö sanoi maanantaina, että Britannian kansalaisia avustetaan kotiinpaluussa Hubein provinssista.

Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoitti jo sunnuntaina evakuoivansa Wuhanin-konsulaattinsa henkilökunnan perheineen ja tarjoavansa paikkoja lennolle myös muille Yhdysvaltain kansalaisille. Lento on suunnitteilla tiistaiksi.

Japaniin Kiinan Wuhanista saapuneita matkustajia tarkkailtiin lämpökameralla 23. tammikuuta. Charly Triballeau / AFP

Myös Japanin pääministeri Shinzō Abe ilmoitti sunnuntaina, että Japanin hallitus järjestää Wuhanista evakuointilennon halukkaille japanilaisille.

Koronavirus on tappanut jo yli 80 ihmistä ja tartunnan on saanut ainakin 2 800. Virus on Kiinan lisäksi levinnyt muun muassa Australiaan, Malesiaan, Nepaliin, Ranskaan, Thaimaahan, Vietnamiin, Etelä-Koreaan, Singaporeen, Yhdysvaltoihin ja Japaniin.

Myös Suomessa oli tartuntaepäily, joka osoittautui perättömäksi. Ruotsissa on puolestaan tehty kymmenkunta testiä, jotka ovat tähän mennessä kaikki olleet negatiivisia, sanoo SVT. (siirryt toiseen palveluun) Yksiä tuloksia odotetaan vielä tänään maanantaina.

Uudenvuodenjuhla siirretty

Kiina yrittää nyt kaikin tavoin pelata aikaa koronavirusta vastaan ja lykkää perinteistä uudenvuoden juhlaansa tammikuun loppuun. Kyseessä on maan suurin juhlapäivä, jolloin miljoonat kiinalaiset matkustavat perheidensä luokse uudenvuoden viettoon.

Maa on yrittänyt suojautua virusta vastaan eristämällä kokonaisia kaupunkeja ja rajoittamalla joukkoliikennettä. Eilen Kiina kielsi kaiken villieläinten kaupan toistaiseksi. Ryhmämatkat Kiinasta ulkomaille on myös keskeytetty.

Myös Kiinan naapurimaa Mongolia on ryhtynyt rajuihin toimiin viruksen leviämisen estämiseksi. Mongolian viranomaiset ovat ilmoittaneet sulkevansa Kiinan maarajan autoilta ja jalankulkijoilta.

Lisäksi Mongolia sulkee kouluja, yliopistoja ja muita julkisia tiloja, jotka pysyvät kiinni maaliskuun alkupuolelle saakka. Myös julkiset tapahtumat, kuten kilpailut, konferenssit ja viihdetapahtumat on kielletty. Maassa ei ole toistaiseksi todettu yhtään virustartuntaa.

