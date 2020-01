Saisiko olla revontulien sijaan keskiyön aurinkoa? Lapin kesämatkailu saamassa nostetta Kiinan ryhmämatkakiellon takia

Viikonlopulle sattunut kiinalainen uusivuosi on tyypillisesti vilkkainta aikaa Kemin lumilinnassa.

Viikonlopulle sattunut kiinalainen uusivuosi on tyypillisesti vilkkainta aikaa Kemin lumilinnassa. Antti Ullakko / Yle

Kiinan lauantaina asettama ja maanantaina voimaan tullut ryhmämatkakielto ei aiheuta tässä vaiheessa suurta huolta Lapin matkailuväessä. Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta arvioi, että kiinalaisten osuus helmikuun majoitusvarauksista Lapissa on 8–9 prosenttia.

– Kun tämä suhteutetaan vuositasolle, niin ikävä asia, mutta kokonaisuuden kannalta ei mikään katastrofaalinen vielä tässä vaiheessa, Vuorentausta sanoo.

Vuorentaustan mukaan etenkin Rovaniemi on ollut täyteen myyty helmikuussa.

– Täällä on myyty ei-oota. Varmasti saadaan osittain paikkaavaa kysyntää vielä aikaiseksi.

Rovaniemellä tuhat perumassa tai siirtämässä matkoja

Rovaniemellä arviolta tuhat kiinalaista on perumassa matkoja tai etsimässä lomalleen uutta ajankohtaa. Peruutuksia on tulossa myös Pohjois-Lapissa.

– Vaikutuksia toki on, mutta ne ovat suhteellisen maltilliset. Pohjois-Lapissa asiakaspohja on tosi monipuolinen ja kiinalaisten osuus on alle neljän prosentin luokkaa, Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n markkinointijohtaja Marja Kumpuniemi kertoo.

Lumilinna- ja jäänmurtajakaupunki Kemissäkin perumisia on ilmennyt jonkin verran.

– Viime viikolla tuli vain yksittäisiä peruutuksia nimenomaan Wuhanin seudulta. Nyt sitten maanantain aikana on tullut joitakin ryhmäperuutuksia, mutta vielä aika maltillisesti, sanoo Kemin Matkailun kokemusjohtaja Noora Barria.

Rovaniemellä lomailevien turistien vakiokohde on Joulupukin Pajakylä Napapiirillä. Kuva helmikuulta 2019. Vesa Vaarama / Yle

Revontulien sijaan keskiyön aurinkoa?

Visit Rovaniemen toimitusjohtajan Sanna Kärkkäisen mukaan ikävässä asiassa on myös hyviä puolia, kun matkailunostetta kaipaava Lapin kesä on noussut keskusteluihin.

– Jos tältä kuumalta matkustuskaudelta siirrytään kesän valoisaan aikaan, se on meille omalla tavallaan myös hyvä asia,Kärkkäinen sanoo.

Samaan tapaan toiveikkaasti tilanteeseen suhtaudutaan myös Meri-Lapissa.

– Tässä sinänsä ikävässä tilanteessa saattaa kuitenkin meille olla hyvän asian siemen, jos matkoja pystytään siirtämään myöhempään kevääseen, sanoo Scandic Kemin hotellinjohtaja Kimmo Knuuti.

Myös Kemin Matkailu keskustelee matkanjärjestäjien kanssa uudesta ajankohdasta ja pyrkii saamaan matkailijoita liikkeelle myös sesonkiaikojen ulkopuolella.

– Tässä näkee ehkä sen, että pitää päästä tasoittamaan sesonkeja. Pitää hakea matkailijoita eri puolilta, eri kohderyhmiä, eri aikaan vuodesta, Kemin Matkailun kokemusjohtaja Noora Barria sanoo.

Barria tosin huomauttaa, että Kiinassa nimenomaan kiinalaisen uuden vuoden tienoo on lomasesonkia eikä loman siirtäminen toiseen ajankohtaan välttämättä ole kaikille mahdollista.

Taloudelliset vaikutukset vielä arvoitus

Matkojen peruuntumisen taloudellisia vaikutuksia on Visit Rovaniemen toimitusjohtajan Sanna Kärkkäisen mukaan vielä vaikea arvioida, sillä käytännöistä ei ole vielä päästy keskustelemaan matkanjärjestäjien kanssa.

Pohjois-Lapissa yleinen matkailutoimijoilta saatu viesti on, että vaikutukset ovat olleet maltillisia.

– Toki tässä vielä eletään ja katsotaan, Inari–Saariselkä Matkailun Marja Kumpuniemi toteaa.

Kiinan asettama kielto koskee vain ryhmämatkoja ja Kärkkäisen mukaan nyt jännätään, kuinka suuri osa esimerkiksi Rovaniemellä helmikuussa vierailevista 5 000– 10 000 kiinalaisesta on omatoimimatkailijoita.