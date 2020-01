Pröystäilevästä Imelda Marcosista mystiseen Sirkka-Liisaan – Mitä et nähnyt DocPointissa, katso se Areenasta

DocPoint-elokuvafestivaalin dokumenteista yksi on John Websterin Silmästä silmään. Myös se tulee katsottavaksi Yle Areenaan.

Maanantaina alkava DocPoint-elokuvatapahtuma (siirryt toiseen palveluun) tuo Helsinkiin yli 100 ajankohtaista dokumenttielokuvaa Suomesta ja maailmalta.

Seitsemän päivän aikana yleisö voi nähdä dokumentteja kansainvälisiltä mestareilta sekä nuorilta alan lupauksilta.

Mikäli et onnistunut saamaan lippua haluamaasi näytökseen tai et pääse paikalle, elokuvia on mahdollisuuus katsoa myös Yle Areenasta.

Julkaisusuunnittelija Elina Yli-Ojanperä muistuttaa Ylen laajasta dokumenttitarjonnasta.

– Yle Areenassa on nähtävänä dokumenttien parhaimmistoa. Samaan osoitteeseen tulee myös valikoima DocPointissa nähtäviä elokuvia.

Elokuvafestivaalin ohjelmistosta Areenaan tulee parikymmentä elokuvaa. Suurin osa niistä on katsottavissa maaliskuusta alkaen.

– Silloin Ylellä on Naisten maaliskuu, joilloin Yle Teemalla ja Fem-kanavalla kaikki heidän elokuvat ja dokumentit ovat naisten ohjaamia.

– Ohjelmat nähdään myös Areenassa, Elina Yli-Ojanperä sanoo.

The Kingmaker on palkitun ohjaajan, Laureen Greenfieldin dokumentti luksuselämästä nauttineesta yksinvaltiaan puoliso Imelda Marcosista. Lauren Greenfield

The Kingmakerissa vahanukkemainen Imelda Marcos

Yksi maaliskuun dokumenteista on jo paljon kiinnostusta herättänyt The Kingmaker.

Imelda Marcos muistetaan etenkin hänen tuhansien korkokenkiensä varastosta. Elokuva The Kingmaker kertoo entisen Miss Manilan elämästä Filippiinejä hallinneen diktaattori Ferdinand Marcosin rinnalla.

Lauren Greenfieldin ohjauksessa paljastuu myös pröystäilevän elämäntyylin kääntöpuoli.

Tänä vuonna DocPointissa on paljon naisten ohjaamia dokumenttielokuvia. Festivaalin kansainvälisen ohjelmiston elokuvista ennätyksellisesti hieman yli puolet on naisten ohjaamia joko yksin tai osana työparia.

Kotimaiseen esityssarjaan valituista kahdeksasta teoksesta viisi on kokonaan naisten ohjaamia.

Silicon Valley, Baby laittaa pikakahvin kiehumaan

Erika Haaviston Silicon Valley, Baby on elokuva kunnianhimoisesta nuoresta miehestä, Kalle Freesestä. Hän on huippubarista, yrittäjä ja startup-vaikuttaja, joka haluaa pikakahvillaan mullistaa maailman kahvimarkkinat.

Siihen tarvitaan paitsi kunnianhimoa, myös rahoittajia.

Yhdysvalloissa syntynyt ja Israelissa kasvanut ohjaaja Rachel Leah Jones saapuu DocPointiin esittelemään elokuvansa Advocate.

Palkittu ohjaaja keskittyy töissään Israelin ja Palestiinan tilanteesta kumpuaviin aiheisiin. Advocate seuraa israelilaista ihmisoikeuksiin keskittyneen asianajaja Lea Tsemelin työtä.

Myös Advocate tulee Yle Areenaan maaliskuussa.

Dokumentti Advocate seuraa israelilaista ihmisoikeuksiin keskittynyttä asianajaja Lea Tsemeliä, joka rikkoo rajoja auttaessaan terrorismista syytettyjä palestiinalaisia. DocPoint

Silmästä silmään katsoo tappajaa silmiin

Suomalainen dokumentaristi John Webster muistetaan dokumentista Pölynimurikauppiaat.

DocPointissa maailman ensi-iltansa saa hänen ohjauksensa Silmästä silmään. Siinä toisensa kohtaavat rikoksen tekijät ja uhrien omaiset. Lapsensa menettäyt äiti joutuu vastakkain tyttärensä tappajan kanssa.

Huhtikuussa Areenassa katsottavissa oleva Silmästä silmään on elokuva surun murtamista uhrien omaisista, jotka pyrkivät löytämään rauhan elämäänsä.

– Toinen iso hetki, jolloin voi nähdä DocPointista valikoituja dokumentteja, on Dokkarifestivaali huhtikuussa. Silloin Yle Areenaan tulee 20 dokumentin ensi-esitys, Elina Yli-Ojaperä kertoo.

Neiti Aika on tarina yksinäisestä vanhuksesta

Ohjaaja Emilia Talvensaari muuttaa asuntoon, joka on täynnä edellisen asukkaan, yksinäisenä kuolleen vanhan naisen tavaroita. Hän ryhtyy tekemään dokumenttia mystisestä Sirkka-Liisasta.

Dokumentti Neiti Aika on kuvaus katoavaisuudesta. Yle Areenaan se tulee loppuvuodesta.

Elina Talvensaaren dokumentissa Neiti Aika herää eloon jo kuolleen Sirkka-Liisan tarina. J. Pulkkanen

The Forum vie tapaamaan Davosin eliittiä

Yksi DocPointin elokuvista löytyy sieltä jo nyt: saksalaisen dokumentaristi Marcus Vetterin ohjaus The Forum. Se kurkistaa Maailman talousfoorumin kulisseihin.

Vetter on päässyt talouselämän ja politiikan eliitin joukkoon Davosiin.

Ilmastonmuutoksen, brexitin, kauppasodan ja muiden suurten puheenaiheiden parissa ovat myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, Brasilian presidentti Jair Bolsonaro sekä ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

DocPoint-festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Sen jälkeen siitä on tullut yksi merkittävimmistä vain dokumentteihin keskittyvistä elokuvafestivaaleista Euroopassa.

DocPoint-dokumenttielokuvafestivaali Helsingissä 27.1.-2.2.2020.