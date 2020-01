Trumpin puolustus vastaa syytteisiin, tunnelma on sähköinen Bolton-paljastusten jälkeen – seuraa oikeudenkäyntiä suorana kello 20 alkaen

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynti jatkuu jälleen yhden välipäivän jälkeen. Tänään republikaanien puolustus saa jatkaa omia puheenvuorojaan.

Puolustus sai ensimmäisen puheenvuoronsa lauantaina sen jälkeen, kun demokraattisyyttäjillä oli ollut kolme päivää aikaa eritellä syytteet.

Tällä viikolla luvassa on todennäköisesti kiivaita puheenvuoroja todistajien kuulemisesta, sillä sanomalehti The New York Time (siirryt toiseen palveluun)s kertoi sunnuntaina Trumpin entisen turvallisuusneuvonantaja John Boltonin tulevan muistelmanteoksen sisällöstä.

Paljastusten mukaan Bolton kertoo kirjassaan yksityiskohtaisesti, miten presidentti halusi jäädyttää sotilastuen, kunnes Ukraina tutkii demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin perheen toimet.

Trumpin puolustuksen pääargumentti on tähän asti ollut, ettei presidentti ole sitonut sotilasapua Biden-tutkintaan.

Demokraatit ovat saaneet tietojen julkitulon jälkeen uutta pontta vaatia Boltonia ja muita todistajia kuultaviksi virkarikosoikeudenkäyntiin.

Republikaanit ovat tähän mennessä suhtautuneet uusien todistajien kuulemiseen pääosin nihkeästi. Republikaanisenaattori Susan Collins kertoi kuitenkin maanantaina Twitterissä, että Bolton-tietojen julkitulo tukee todistajien kutsumista oikeudenkäyntiin. Collins on jo aiemmin kertonut olevansa todistajien kuulemisen puolella.

Voit seurata Trumpin virkarikosoikeudenkäynnin tämänpäiväistä istuntoa suorana tässä artikkelissa kello 20 alkaen.

