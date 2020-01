Kiina pani koronaviruksen vuoksi miljoonia ihmisiä saarroksiin – asiantuntijat pitävät kokonaisten kaupunkien eristämisiä ylilyönteinä

Wuhanissa on yli kymmenen miljoonaa asukasta. Nyt sen kadut ovat lähes autiot.

Wuhanissa on yli kymmenen miljoonaa asukasta. Nyt sen kadut ovat lähes autiot. AOP

Kokonaisia kaupunkeja on eristetty aiemmin vain tieteiskirjallisuudessa, sanoo THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Kiina on ryhtynyt poikkeuksellisen rajuihin toimiin estääkseen koronaviruksen leviämisen. Kiinan viranomaiset ovat käytännössä saartaneet lähes 60 miljoonaa ihmistä Hubein maakunnassa.

Miljoonien ihmisten laittaminen karanteeniin on herättänyt ihmetystä. Esimerkiksi useat The New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehden haastattelemat asiantuntijat pitävät karanteeneja ylimitoitettuina.

Kiinan keskusvallan päätöksellä myös Hubein maakunnan miljoonien ihmisten liikkumista on rajoitettu.

– Kokonaisten kaupunkien sulkemiset ja julkisen liikenteen pysäyttämiset ovat toimina sellaisia, ettei niitä olisi esimerkiksi Euroopassa käytetty, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoo.

– Vaikea lisäksi kuvitella, että täällä sellainen edes onnistuisi.

Suomalaisessa käytännössä juuri Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on keskeinen toimija tautiepidemioiden iskiessä. THL neuvoo lääkäreitä, sairaaloita ja muita asianosaisia sekä pitää tilanneseurantaa yllä.

Koronavirukseen on toistaiseksi kuollut yli 80 ihmistä. AOP

Hubei on nyt karanteenilaboratorio

Esimerkiksi Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa on yli kymmenen miljoonaa asukasta. Juuri Wuhanissa on ollut eniten koronavirusepidemiaan sairastuneita ja altistuneita. Nyt koko kaupunki on karanteenissa.

The New York Timesin haastattelema Vanderbiltin yliopiston infektiotautien tohtori William Schaffner sanoo, että "nyt on meneillään laajin koskaan toteutettu terveydenhoito-operaatio".

William Schaffner äimistelee myös sitä, kuinka nopeasti operaatio saatiin logistisesti jalkeille.

Monet lehden haastattelemat asiantuntijat pitävät Kiinan eristystoimia turhina siksikin, että niillä ei saada virusta pysäytettyä. Karanteenit ja rajoitukset tulevat liian myöhään.

– Nyt katsotaan kaikkialla kiinnostuksella, miten epidemia onnistutaan pysäyttämään. Viikon kuluttua ollaan viisaampia, alkavatko toimet näkyä tautitapausten määrissä, Mika Salminen sanoo.

Koronavirus on tappanut jo yli 80 ihmistä ja tartunnan on saanut yli 2 000 ihmistä. Epäiltyjä tapauksia on jopa noin 6 000.

Onko eristyksestä enemmän haittaa kuin hyötyä?

Kiina on keskusvaltaisesti johdettu ja hyvin autoritaarinen valtio. Siellä miljoonien ihmisten laittaminen karanteeniin onnistuu. Sama ei ole mahdollista vapaissa yhteiskunnissa, joissa vapaus liikkua on syvällä perustuslaeissa.

– Tällaiset karanteenit ja liikkumisrajoitukset aiheuttavat yhteiskunnille vaikeuksia. Niistä saattaa olla lopulta enemmän haittaa kuin hyötyä.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen muistuttaa, että oman erityisen ongelman muodostaa se, että liikkumis- ja liikennerajoitukset rampauttavat ruoan, lääkkeiden ja muiden elintärkeiden tarvikkeiden kuljetuksia.

– Kukaan ei ole esittänyt aiemmin, että kokonaisia kaupunkeja eristettäisiin. Sellaista on ollut vain tieteiskirjallisuudessa.

Sairaalahenkilökuntaa kuljetetaan Pekingistä Wuhaniin. Liike Wuhanin on muutoin lähes pysähdyksissä. AOP

Meillä karanteeni koskee enemmän yksilöitä kuin kaupunkeja

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoo, että Suomessa ajatus karanteenista on aivan toisenlainen kuin Kiinassa nyt nähdyt operaatiot.

– Karanteenia voi käyttää pienessä suhteessa. Se tehdään täydessä yhteisymmärryksessä ihmisten kanssa.

Mika Salmisen mukaan karanteeni tarkoittaa yleensä kotona tai jossakin muussa tilassa olemista. Tarkoitus on pitää ihmiset omissa oloissaan sen aikaa, mitä taudin ajatellaan kehittyvän.

