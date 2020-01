Presidentti Niinistö näkee merkkejä antisemitismin ja rasismin kasvusta Suomessa: "Natsilippuja heiluu"

Presidentti Sauli Niinistö kuvailee Turun juutalaisen seurakunnan synagogan sotkemista hyvin huolestuttavaksi.

Turun synagoga töhrittiin punaisella maalilla viime yönä. Presidentin mukaan kyse on laajemmasta rasismista. Niin rasismin kuin antisemitismin kasvu on huolestuttavaa ja ne ovat ilmiöinä hyvin lähellä toisiaan, hän sanoo.

– Todellakin näin näyttää Turussa käyneen ja Tampereellakin lippuja on poltettu. Se on hyvin huolestuttavaa. Miten siihen sitten voidaan puuttua? Meillähän on oikeuslaitoksessakin asiaa käsitelty, se on hyvä. Minullakin on tarkoitus asiasta vielä puhua, presidentti Niinistö sanoo.

Niinistö kommentoi asiaa toimittajille Auschwitzin vapautuksen muistojuhlassa Puolassa.

Vapauttamisen muistotilaisuuteen osallistuu valtioiden ja hallitusten johtajia yli 20 maasta. Tilaisuudessa kunniavieraina on noin 200 Auschwitzin keskitys- ja tuhoamisleiriltä selviytynyttä.

"Suomalaiset tehneet selon historiastaan"

Viime aikoina myös suomalaisten osuus holokaustiin on puhuttanut, erityisesti suomalaisten SS-miesten toimet itärintamalla, jossa tutkimusten mukaan suomalaisetkin olisivat osallistuneet juutalaisten surmiin.

– Wiesenthal-keskus, joka alun perin asiassa lähestyi, on ollut tyytyväinen siihen, että Suomi selvittää perin pohjin osuuttaan.

– Kun olin Jerusalemin tilaisuudessa, kyllä siellä väistämättä tuli mieleen se, että Suomi on suhteellisen vähäisessä määrin ollut holokaustissa jollain tavalla mukana ja ne on kyllä perin pohjin tutkittu. Kyllä luulen, että suomalaiset voimme tässä suhteessa kertoa, että olemme tehneet selon historiasta itsellemme ja muille, Niinistö arvioi.

Pahuus yhä läsnä

Jerusalemin tilaisuudessa verrattiin myös 1930-luvun tilannetta nykypäivään. Vaikka aika ja ihmiset ovat erilaisia, pahuus on nykyisinkin läsnä, katsoi muun muassa Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeier.

Miten voimme tunnistaa pahuuden yhteiskunnassa ja puuttua mahdollisiin vainoihin ennen kuin ne pääsevät alkamaan?

– Minusta nimen omaan niin, ettei se pahuus leviäisi. Olisi hyvä olla tietoinen siitä, mikä ihmisen ajaa yhtäkkiä kääntymään pahaksi, tavallisetkin ihmiset. Varmasti joitain propagandisteja aina on, mutta miten he saavat mukaansa muita, se on se mikä minua huolettaa erityisesti.

Merkkejä on presidentti Niinistön mukaan myös Suomessa.

– Natsilippuja heiluu ja nyt tämä Turun tapahtuma, ne ovat selviä osoituksia siitä, että meillä on tälläisiä henkilöitä.

Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) tuomitsi tapahtumat.

