Ihmisille markkinoidaan yhä painavampia hulavanteita, jotka eivät ole kaikille turvallisia – katso täältä, sopiiko hulavanne sinulle

Hitiksi muodostuneen hulavanteen pyörityksen on tutkitusti todettu kaventavan vyötäröä. Siihen liittyvät mahdolliset terveysriskit kuitenkin mietityttävät osaa käyttäjistä.

Lappeenrannan Terveystalon fysioterapeutti Sari Salomaa sanoo, että hänelle on tullut alkuvuodesta yhteydenottoja hulavanteiden käyttöön liittyen.

– Kyllä kyselyä on tullut yllättävän paljon tänä vuonna. Aloittamiseen on liittynyt pelkoa siitä, uskaltaako käyttöä aloittaa, jos on esimerkiksi selkäkipuja. Ainakin seitsemän tai kahdeksan kysymystä olen saanut kuukauden sisällä aiheesta.

Kukaan asiakkaista ei suoranaisesti ole tullut fysioterapiaan hulavanteen pyörittämisestä aiheutuneiden ongelmien takia.

– Asiakkaissa on ollut niitä, jotka ovat aloittaneet vanteen pyörittämisen ja saaneet käytöstä mustelmia.

Mustelmat kuuluvat asiaan

Kysyimme kokemuksia käyttäjiltä myös Facebookissa. Keskustelussa nousi esiin, että hulavanteen käytöstä oli tullut joillekin mustelmia.

"Itselle tuli kylkiin vaan kamalat mustelmat aluksi ja olivat ihan kosketusarat."

"Alkuun tuli sellaset mustelmat kylkiin, että näytti kuin minulta olisi hakattu ilmat pihalle ja ne mustelmat olivatkin sitten tosi kipeät. Kun tekniikan sai haltuun, niin ei ole sen jälkeen tullut enää mitään."

"Parille ystävälle tuli alussa tosi pahoja mustelmia kylkiin, mutta itselle ei tullut onneksi mitään, vaikka pyöritin jo ekoilla kerroilla heti 15 minuuttia."

Terveystalon Sari Salomaa ei näe mustelmia huolestuttavana, vaan enemmänkin käyttöä on syytä miettiä maalaisjärjellä.

Helsingin yliopiston hulavanteen pyörityksen terveysvaikutuksia tutkinut sisätautien erikoislääkäri Hannele Yki-Järvinen on samoilla linjoilla ja sanoo, että mustelmat kuuluvat asiaan varsinkin alussa.

– Kun hulavanteilun aloittaa, alkuvaiheessa voi ilmaantua rasvakudokseen ihonalaisia mustelmia. Ne häviävät käytön jatkuessa.

Helsingin Urheilulääkäriaseman urheilulääkäri Arja Uusitalo sanoo, että tekniikalla voi olla tekemistä mustelmien kanssa.

– Mustelmia tulee, kun vatsaan kohdistuu iskuja. Mustelmia tulee jatkossakin, mutta jos ne vähenevät, se johtuu tekniikan paranemisesta.

Hulavanteen aiheuttama mustelma. Satu Krautsuk / Yle

Älä käytä näissä tilanteissa

Facebookin kokemuksissa kommentoitiin myös muita terveysvaikutuksia. Yksi käyttäjä kertoo käyttäneensä hulavannetta säännöllisesti yli kolme kuukautta.

"Minulla on paino-hulavanne. Ei mitään näkyvää tulosta. Ei ole vyötärö kaventunut milliäkään. Olenko tieteellinen poikkeus vai läskit niin syvällä kropassa, ettei vanne niitä irrota?"

"Alkoi tulla alaraajoihin kummallista oireilua, kuumia aaltoja ja alaselkään kova kipu. Magneettikuvauksessa löytyi välilevyn repeytymä. Ei välttämättä tullut juuri hulavanteesta, mutta sen käyttö ärsytti selän ja sen repeytymän useaksi viikoksi. En uskalla enää käyttää!"

Helsingin yliopiston Hannele Yki-Järvinen ei suosittele hulavanteen käyttöä entuudestaan jo hoikille ihmisille. Tutkimus tehtiin perusterveille vyötärölihaville naisille, jotka eivät käyttäneet lääkityksiä. Tutkimuksessa runsaat 50 ylipainoista naista jaettiin kahteen ryhmään.

Toinen ryhmä pyöritti hulavannetta 13 minuuttia päivässä, ja toinen ryhmä käveli noin 10 000 askelta päivässä. Tutkimuksen puolivälissä ryhmät vaihtoivat liikuntalajia keskenään. Hulavannetta pyörittäneillä vyötärönympärys pieneni merkittävästi kävelyyn verrattuna.

– Meidän tutkimuksessamme oli mukana vyötärölihavia ihmisiä, ei ampiaisvyötäröitä. Suosittelen siksi hulavannetta vyötärölihavien juttuna.

Terveystalon fysioterapeutin Sari Salomaan mielestä painoindeksi ei asiaan vaikuta.

– Ajattelen enemmän lihasten aktiviteettia. Jos lihakset ovat hyvässä kunnossa, pyörittäminen on helppoa. Jos on hyvin hoikka ihminen, ja tulee ongelmia vanteen kanssa, en keksi muuta syytä kuin sen, että pitäisi vahvistaa keskivartaloa ja harjoitella tekniikkaa.

Helsingin Urheilulääkäriaseman urheilulääkäri Arja Uusitalo kertoo, ettei ole törmännyt tilanteisiin, jossa asiakas olisi tullut lääkäriin asti hulavannevamman takia.

– Jos rajusti tekee niillä painavammilla painoilla, kyllähän se on mahdollista, että jotain voisi tullakin.

Helsingin Sanomat kirjoitti aikaisemmin, että hulavanteen pyörittäminen aiheutti munuaisvaurion (siirryt toiseen palveluun)korealaisnaiselle. Uusitalo painottaa, että työssään hän ei ole tällaiseen törmännyt.

– Kyllähän nyt asiasta kuin asiasta voi tulla jotain, jos tehdään sietokykyyn nähden liikaa.

Painolla on väliä

Facebookin kokemuksissa kuvailtiin myös hulavanteiden painoja:

Minulla on käytössä 1,5 kg vanne ja alkuun sattui, mutta ei tullut näkyviä mustelmia. Parin kerran jälkeen helpotti.

"Sileä 1,4kg painohula itsellä. Tähän mennessä säilynyt parilla mustelmalla kyljissä jotka tulee aina uudestaan. 18-22min pyörittelen joka toinen päivä."

"Päivittäin käytössä hula 1,2 kg ja satunnaisesti 3,5 kg hula, joka kyllä pyörii paremmin, tasaisemmin ja pysyy ylhäällä. Kiputiloihin ei mielestäni eroa hulavanteiden välillä."

Uusitalo ei suosittele painavampaa yli kahden kilon hulavannetta aloittelijalle. Myöskään nuoren, kasvavan lapsen ja pienikokoisen tai heikkoluisen ja -lihaksisen ei kannata käyttää painavampaa hulavannetta.

Myös kivut täytyy ensin hoitaa vartalosta pois.

–Tämä ei ole kuntoutusmuoto. Kipupotilaana en lähtisi käyttämään hulavannetta.

Terveystalon Sari Salomaa kokee, että selkäongelmaisetkin voivat käyttää hulavannetta. Hänkään ei suosittele hulavanteen käyttöä henkilöille, joilla on osteoporoosi, murtumia selässä tai tyrä.

Sama pätee vanhempiin ihmisiin, joilla on käytössä verenohennuslääke.

Aloittelijoille asiantuntijat suosittelevat kevyempää hulavannetta. AOP

"Jos hulavanteella on painoa yli kaksi kiloa, se on jo aika jytky"

Salomaan mukaan vanteen pyörittämisessä on tärkeää se, että käyttää keskivartalon lihaksia ja kiinnittää huomiota tekniikkaan.

– Pitää osata pyörittää mahdollisimman rennosti. Liian innokas ja äkkiä aloitettu pyörittäminen tekee varmasti lihakset kipeiksi, mutta siitä ei tarvitse huolestua.

Hulavanteita on markkinoilla alle kilon painosta ainakin kolmeen kiloon saakka.

Salomaa suosittelee aloittelijalle kevyempää, reilun kilon hulavannetta. Mitä painavampi hulavanne on, sitä haastavammaksi oikea tekniikka muodostuu.

– Tämä on yksilöllistä ja riippuu käyttäjästä. Ei isolla hyväkuntoisella miehellä kaksikiloinenkaan hulavanne tunnu sen kummemmalta treeniltä.

Salomaa suosittelee alkuun treenaamaan päivittäin maksimissaan muutaman minuutin ajan kerrallaan ja rentoutumaan aina harjoittelun jälkeen.

– Reilu kymmenen minuuttia päivässä vastaa jo hyvää treeniä. Optimaalisinta olisi se, että liikkuisi muutenkin monipuolisesti ja hulavanteen pyörittäminen olisi osa lihaskuntotreeniä.

Helsingin yliopiston Hannele Yki-Järvinen suosittelee käyttämään hulavannetta alussa maksimissaan kuusi minuuttia ja aloittamaan 1,5 kilogramman hulavanteella. Hän kertoo kuulleensa kokemuksia myös niiltä, jotka ovat treenanneet alussa liiankin painavilla painoilla.

– Jos hulavanteella on painoa yli kaksi kiloa, se on jo aika jytky, ja silloin tietysti tekniikankin on oltava kunnossa.

