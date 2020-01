Herätys: Paperiliiton lakon sovittelu jatkuu, työelämä vie monet opiskelijat ennen valmistumista, Kiinassa todettu jo yli 100 koronaviruskuolemaa

Paperiliiton lakkoa sovitellaan taas – katso suorana klo 8.50

Metsäteollisuuden työehtoriidan osapuolet kohtaavat jälleen valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan toimistolla. Työnantajaliitto Metsäteollisuus ry ja palkansaajia edustava Paperiliitto aloittavat sovittelun aamuyhdeksältä. Tänään on määrä sovitella myös mekaanisen metsäteollisuuden lakkoa. Yle näyttää osapuolten saapumisen ja ensikommentit suorana kello 8.50.

Kaikkien aikojen lakkokevät tulossa?

Lakkovahteja Raflatacin portilla Tampereella maanantaiaamuna. Mari Vesanummi / Yle

Työtaistelut eivät tähän todennäköisesti jää. Kahden viikon päässä väijyy uhka kemian lakosta. Kaupan alan ja kuljettajien sopimuksia on umpeutumassa, ja maaliskuussa seuraavat julkiset alat. Katso mitä lakonuhkia ilmassa on jo nyt, ja mitä vaikutuksia niillä voi olla.

Näillä aloilla opiskelijat imaistaan työelämään ennen valmistumista

Kuopiolaisen konetekniikan kandiopiskelijan Sami Markkasen pöydällä on useampi kesätyötarjous omalta alalta. Silva Nieminen / Yle

Tilastokeskuksen mukaan lähes 90 prosenttia ammattikorkeakoulu- ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyi viime vuonna heti valmistuttuaan. Eniten kasvua oli tekniikan aloilla sekä terveys- ja hyvinvointialoilla. Korkeakoulutetuilla on nyt niin paljon kysyntää, että esimerkiksi insinöörit, kauppatieteilijät ja lääkärit työelämä vie mennessään jo paljon ennen valmistumista.

Kiinassa todettu jo yli 100 koronaviruskuolemaa

Hengityssuojainten myynti on räjähtänyt käsiin koronaviruksen leviämisriskin myötä. Andy Rain / AOP

Kiinassa koronavirustartuntaan kuolleiden määrä on noussut 106:een, kertovat maan viranomaiset. Kaikki kuolemaan johtaneet tapaukset ovat olleet Kiinassa. Kiinassa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on nyt jo yli 4 000. Vielä eilen kerrottiin noin 2 700 tartunnasta.

Suomen ilmailumuseo jää Vantaalle?

Suomen ilmailumuseo vetää vuosittain keskimäärin 40 000 kävijää. Suomen Ilmailumuseo - Finlands Flygmuseum

Suomen ilmailumuseon kohtalonhetket ovat nyt käsillä. Museo on etsinyt jo usean vuoden ajan uutta sijoituspaikkaa, ja nyt näyttää siltä, että Vantaan kaupunki haluaa pitää museon Vantaalla. Tarkempi osoite on vielä salaisuus.

Lumisade tekee ajokelistä huonon

Maan eteläosan yltä runsainmmat vesi- ja lumisateet väistyvät aamupäivän kuluessa ja iltapäivällä on pilvistä ja lähinnä tihkusadetta voi tulla. Iltapäivällä etenkin maan keskiosasta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella sataa monin paikoin lunta, paikoin myös jäätävä tihku on mahdollista. Lumisateesta johtuen ajokeli on monin paikoin tänään huono.

