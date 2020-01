Trump: Lähi-idän rauhansuunnitelma on jotain, mitä palestiinalaiset lopulta haluavat – "vuosisadan sopimus" julkaistaan tiistaina

Rex Features/All Over Press

Palestiinalaiset ovat toistuvasti sanoneet, etteivät he aio suostua Israelia suosivaan rauhansuunnitelmaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut odottavansa, että palestiinalaiset tulevat suostumaan hänen uuteen Lähi-idän rauhansuunnitelmaansa.

Trumpin on tarkoitus julkistaa suunnitelmansa tiistaina, kun hän tapaa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun ja hänen poliittisen haastajansa Benny Gantzin.

Palestiinalaiset ovat sanoneet alusta lähtien, etteivät he tule hyväksymään puolueellisena pidettyä suunnitelmaa, jonka neuvotteluissa he eivät ole olleet mukana. Trump kuitenkin arvelee, että palestiinalaiset kaikessa hiljaisuudessa neuvottelevat sopimuksesta. Trumpin mukaan hänen rauhansopimuksensa on jotain, mitä palestiinalaisten pitäisi haluta.

– He eivät todennäköisesti halua sitä aluksi. [...] Luulen, että lopulta he tulevat haluamaan sitä. Se on hyväksi heille, Trump sanoi uutistoimistojen mukaan maanantaina.

Palestiinalaisten pääministeri Mohammad Shtayyeh totesi maanantaina, ettei suunnitelmasta ole rauhan pohjaksi. Shtayyehin mukaan suunnitelma rikkoo kansainvälistä lakia ja on sellaisen tahon laatima, jolla ei ole uskottavuutta neuvotella näin vaikeaa poliittista päätöstä.

Trump on jo aiemmin suututtanut palestiinalaiset esimerkiksi julistamalla kiistellyn Jerusalemin Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi ja leikkaamalla rahoitusta palestiinalaisille suunnatusta avusta.

Sopimuksen epäillään ajavan vain Israelin etua

Suunnitelman epäillään olevan eduksi lähinnä Israelille. Netanyahu on uutistoimistojen mukaan sanonut, että "vuosisadan sopimukseksi" kutsuttu suunnitelma on hyvä tilaisuus tehdä historiaa ja saada Israelille lopulliset rajat.

Israelilaismediat (siirryt toiseen palveluun) ovat spekuloineet, että uusi suunnitelma saattaisi antaa Israelille luvan liittää isoja palestiinalaisalueita osaksi Israelia. Palestiinalaiset ovat sanoneet pelkäävänsä, että suunnitelma muuttaisi palestiinalaisalueiden väliaikaisen israelilaismiehityksen pysyväksi miehitykseksi.

Palestiinalaiset ovat torjuneet Valkoisen talon rauhansuunnitelmaa koskevia yhteydenottoja, sillä Yhdysvallat on Israelin liittolainen ja siten myös vuosikymmeniä kestäneessä kiistassa palestiinalaisten vastaleirissä.

Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas on sanonut, ettei keskusteluihin amerikkalaisten kanssa suostuta ennen kuin Yhdysvallat hyväksyy niin kutsutun kahden valtion ratkaisun. Siinä palestiinalaisalueista muodostettaisiin itsenäinen valtio.

Myös Trump on myöntänyt, että ilman palestiinalaisten suostumusta sopimusta ei synny.

Rauhansuunnitelman julkaiseminen tapahtuu tilanteessa, jossa Israel valmistautuu jo kolmansiin vaaleihin vuoden sisällä.

