Turun valtuustoryhmät tuomitsivat synagogan ilkivallanteot – "Teon symboliikkaa ei tarvita Turussa eikä muuallakaan maassa"

Kaikki Turun valtuustoryhmät allekirjoittivat kaupunginvaltuutettu Alvar Euron aloitteesta kannanoton Turun synagogaan tehdyn ilkivallanteon tuomitsemiseksi.

Vetoomuksen allekirjoittaneet ryhmät pitävät synagogan kohtaamaa ilkivallantekoa käsittämättömänä ja ihmisyyden vastaisena. Ryhmien vetoomuksen mukaan "teon symboliikan kertomaa kieltä ei tarvita niin tässä kaupungissa kuin muuallakaan maassa."

Synagogan pääovessa ja seinissä on punaista väriä. Andy Ödman / Yle

Vetoomuksen allekirjoittivat kokoomuksen, vihreiden, SDP:n, vasemmistoliiton, perussuomalaisten, RKP:n, keskustan, kristillisdemokraattien, sinisten ja järjen ääni -valtuustoryhmät.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Turussa ja Tampereella tapahtuneita antisemitistisiä tekoja Auschwitzin vapautuksen muistojuhlassa Puolassa.

– Se on hyvin huolestuttavaa. Miten siihen sitten voidaan puuttua? Meillähän on oikeuslaitoksessakin asiaa käsitelty, se on hyvä. Minullakin on tarkoitus asiasta vielä puhua, presidentti Niinistö sanoi.

Synagogan ilkivallanteosta kertoi ensimmäisenä Åbo Underrätelser (siirryt toiseen palveluun)