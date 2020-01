Uusnatsit polttivat Israelin lipun Tampereella: Poliisi selvittää tapahtumia

Uusnatsien mielenilmauksessa Tampereella poltettiin sunnuntaina Israelin lippu. Poliisi selvittää asiaa nyt Tampereella.

Maanantaina vietettiin vainojen uhrien muistopäivää, kun oli kulunut 75 vuotta Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisesta.

Sisä-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan, että poliisi selvittää, mihin toimenpiteisiin on mahdollista ryhtyä. Vielä maanantaina oli epäselvää, aloitetaanko tutkinta.

Uusnatsien Kohti vapautta -liike kertoi verkkosivuillaan, että lippu poltettiin heidän mielenilmauksessaan. Liikettä pidetään kielletyn natsijärjestön Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminnan jatkajana, mistä syystä Helsingin poliisi kielsi liikkeen mielenilmauksen viime itsenäisyyspäivänä. Keskusrikospoliisi on tutkinut liikettä epäiltynä laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta.

"Suomessa vain Suomen lipun häpäisy on rangaistavaa"

Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan poliisi kävi paikalla ja puhutti lipunpolttajia. Viestintäpäällikkö Nina Juurakko-Vesikko Sisä-Suomen poliisilaitokselta sanoi maanantaina, että samaan aikaan lipun polton kanssa oli isompi mielenilmaus, jota poliisi turvasi.

Poliisi seurasi Kohti vapautta -liikkeen mielenilmausta Tampellan alueella, kunnes lipunpolttajat poistuivat paikalta.

Ketään ei otettu kiinni.

– Suomessa vain Suomen lipun häpäisy on rangaistavaa, Juurakko-Vesikko sanoo.

Sosiaalisessa mediassa on kysytty, eikö lipun polttaminen ole esimerkiksi kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Keskustorilla tapahtunut isompi mielenilmaus oli intialaisryhmän vastalause delhiläiseen yliopistoon tehdylle hyökkäykselle, jossa pahoinpideltiin nelisenkymmentä ihmistä. Delhiläisellä yliopistolla puolestaan on protestoitu uutta lakia, jonka katsotaan syrjivän muslimeja.

Turussa juutalaista synagogaa tuhrittu

Yle kertoi aiemmin maanantaina, että Turun juutalaisen seurakunnan synagogaa on tuhrittu punaisella maalilla. Maalinjälkiä on synagogan pääovessa ja seinillä. Jäljet huomattiin maanantaina aamulla.

Presidentti Sauli Niinistö kuvailee Turun juutalaisen seurakunnan synagogan sotkemista hyvin huolestuttavaksi. Presidentin mukaan kyse on laajemmasta rasismista.

– Todellakin näin näyttää Turussa käyneen ja Tampereellakin lippuja on poltettu. Se on hyvin huolestuttavaa. Miten siihen sitten voidaan puuttua? Meillähän on oikeuslaitoksessakin asiaa käsitelty, se on hyvä. Minullakin on tarkoitus asiasta vielä puhua, presidentti Niinistö sanoo.

