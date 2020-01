Korkeasaari sai luvan saimaannorpan pitoon – Altaan rakentamisesta päätös tällä viikolla

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Korkeasaarelle poikkeusluvan viime kesänä Puumalasta loukkaantuneena löytyneen kuutin pitoon.

Korkeasaari on saanut poikkeusluvan eläintarhan villieläinsairaalassa hoidetun norpan pitoon. Luvan myönsi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Koska saimaannorppa on rauhoitettu eläin, sen hallussapito on luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin mukaan lähtökohtaisesti kielletty.

Poikkeuslupa myönnettiin luontodirektiivissä mainituilla perusteilla, joiden mukaan hallussapitokiellosta voi poiketa, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole ja ellei poikkeus haittaa lajin suojelutason säilymistä. Norpan hallussapito täytyy toteuttaa tarkasti rajatusti ja valvotuissa oloissa.

Kesällä löytynyttä vahingoittunutta norpan kuuttia ei voitu palauttaa luontoon, koska elinympäristönsä ulkopuolella ollut eläin voisi aiheuttaa tautiriskin muille norpille palatessaan Saimaalle. Se vaarantaisi koko lajin säilyvyyden. Vaihtoehtoina oli siis norpan lopettaminen tai säilyttäminen poikkeusluvan turvin Korkeasaaressa.

ELY-keskuksen myöntämä lupa koskee ainoastaan kyseistä keväällä 2019 löytynyttä urosnorppaa, Tobiasta. Lupa on voimassa Korkeasaaren eläintarhassa toistaiseksi. Poikkeuslupaa perusteltiin myös sillä, että norpan pitämisellä Korkeasaaressa saadaan norpan suojelun kannalta arvokasta tietoa lajin selviytymisestä tarhaolosuhteissa.

Norpat hoidettava jatkossa Saimaalla

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön ylitarkastaja Salli Uljas korostaa, että loukkaantuneet norpat täytyy jatkossa hoitaa ensisijaisesti niiden luonnonympäristössä Saimaalla, ei Korkeasaaressa.

– Haavoittuneita norppia ei pidä tuoda Korkeasaareen, koska tämänhetkisen tiedon mukaan se on lopullisesti pois Saimaan norppapopulaatiosta. Tärkeintä on, että saimaannorppia saadaan säilytettyä mahdollisimman paljon Saimaalla.

Tällä hetkellä Metsähallitus ja norpan suojelussa mukana ollut yhteistyöryhmä tekevät ohjeistusta, kuinka haavoittuneiden norppien kanssa tulee toimia. Haavoittuneen norpan löytäjän kannattaa ottaa yhteys Metsähallitukseen.

Korkeasaaren päätös altaasta vielä auki

Lupa edellyttää Korkeasaaren eläintarhaa toteuttamaan suunnitellut tarhatilat norpan pysyvään tarhaukseen. Korkeasaaren hallitus päättää tarhan rakentamisesta todennäköisesti tämän viikon aikana.

– Norpan pitäminen Korkeasaaressa ei ELY-keskukselta saadun luvan saamisesta huolimatta ole täysin selvää. Päätös tiloista tarvitaan vielä, kertoo Korkeasaaren tiedottaja Mari Lehmonen.

Norpalle suunniteltu allas olisi 200 neliömetrin kokoinen, ja sen keskisyvyys olisi kolme metriä. Allastarha sijoittuisi Korkeasaaren ja Hylkysaaren väliseen maakannasten rajaamaan merivesialtaaseen. Altaan kustannusarviosta tai rahoituksesta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Hankkeen rahoituksesta riippuen altaan rakentaminen olisi valmis aikaisintaan kesäkaudella 2020.

Lisää aiheesta:

Korkeasaaren villieläinsairaalan harvinainen kuuttipotilas on olosuhteisiin nähden virkeä – mutta se ei ehkä koskaan palaa Saimaaseen

Korkeasaareen vietyä norppaa ei saa palauttaa Saimaalle: "Voi vaarantaa koko luonnonkannan" – lopettaminen uhkaa

Korkeasaaren eläintarha hakee lupaa saimaannorpan pitoon: "Eläin pitää lopettaa, jos sille ei löydy tarhapaikkaa"