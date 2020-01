Yle Syyriassa: Al-Holin naisista vain yksi ei halua palata Suomeen

Suomalainen poika al-Holin leirissä Koillis-Syyriassa. Leirissä on kolmisenkymmentä suomalaista lasta.

Suomalainen poika al-Holin leirissä Koillis-Syyriassa. Leirissä on kolmisenkymmentä suomalaista lasta. Otso Reunanen / Yle

AL-HOL, SYYRIA Al-Holin leirin keskellä olevalla torilla törmään ensimmäisiin suomalaisiin.

Teini-ikäinen tyttö tunnustautuu suomalaiseksi.

Tytön kanssa torilla on hänen äitinsä Anna, josta Yle kirjoitti elokuussa.

Paikalla on myös Annan noin kolmivuotias lapsi, joka puristelee innokkaasti juuri saamaansa muovipalapeliä.

Nuorimmainen on syntynyt Syyriassa niin kutsutussa islamilaisessa valtiossa. Teini-ikäinen tytär sen sijaan Suomessa.

Suomesta islamilaiseen valtioon lähtenyt Anna, hänen Suomessa syntynyt teini-ikäinen tyttär ja Annan Syyriassa syntynyt lapsi ostoksilla al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa. Otso Reunanen / Yle

Elokuussa tapasin perheen 19-vuotiaan pojan, Mikaelin, nuorisovankilassa.

– Onko Mikael tuotu Suomeen, hänen sisarensa kysyy heti ensimmäisenä.

Vaikuttaa siltä, että osalla suomalaisista on paremmat mahdollisuudet pitää yhteyttä omaisiinsa kuin toisilla. Osa leirin naisista on lähes päivittäin yhteydessä läheisiinsä Suomessa.

Anna ja hänen tyttärensä eivät sen sijaan tiedä, että Suomeen on kotiutettu vain kaksi leirissä asunutta orpolasta.

Kuvan lapset eivät ole suomalaisia. Al-Holin leirissä on islamilaisessa valtiossa eläneita naisia ja lapsia kymmenistä maista. Otso Reunanen / Yle

Anna kertoo, että talvi on koetellut hänen kolmea Syyriassa syntynyttä lastaan.

– He ovat koko ajan sairaana, koska telttaan sataa vettä.

Annan tytär haluaa kertoa pojista, jotka vartijat veivät vain pari päivää aiemmin leiristä.

– He olivat noin kymmenvuotiata. Puhutaan, että heidät vietiin vankilaan, tytär sanoo.

Mutta kuten aiemmin, leiri kuhisee huhuja. Todenperäisyydestä on vaikea ottaa selvää.

Anna ja hänen tyttärensä eivät haluaa antaa pidempää haastattelua, mutta kertovat haluavansa palata Suomeen mahdollisimman pian.

Al-Holin leirissä 20 000 ihmistä elää vartioidulla alueella. Heille on rakennettu oma tori. Myös suomalaiset asuvat leirin aidatussa osassa. Otso Reunanen / Yle

Savikenttää reunustaa kymmenkunta myyntikojua. Paikkaa kutsutaan souqiksi eli markkinoiksi.

Sateen jäljiltä kentällä on suuria vesilammikoita. Täältä voi ostaa hedelmiä, vihanneksia, keitettyjä kanoja, jopa alkeellisia leluja.

Koillis-Syyriassa sijaitsevassa al-Holin leirissä on yhteensä 70 000 naista ja lasta. Heistä noin 20 000 on ollut Isisissä ja he elävät vartioidulla alueella aitojen sisällä. Siellä suomalaisetkin elävät noin kymmenen tuhannen muun ulkomaalaisen kanssa. Loput 10 000 vankileirillä olevaa ovat syyrialaisia ja irakilaisia naisia ja lapsia.

Yle tapasi Minnan ja neljä muuta islamilaisessa valtiossa elänyttä suomalaisnaista al-Holin leirin torilla tammikussa. Kuvan lapset eivät ole suomalaisia. Otso Reunanen / Yle

Anna osoittaa parinkymmenen metrin päässä olevien naisten suuntaan. Hekin ovat suomalaisia.

Nämä neljä naista olen tavannut aiemmin toukokuussa ja elokuussa. Minna kertoi elokuussa epäröivänsä Suomeen paluuta. Nyt hän ilman muuta haluaisi Suomeen.

Lue Minnan haastattelu:

Suomalainen Minna al-Holin leirillä: "Menen mieluummin sharia-valtioon kuin Suomeen" – Muut naiset toivovat paluuta kotimaahan

– Ihan oikeasti me ollemme sairaana täällä. Me olemme vankilassa. Emme voi mennä vapaasti lääkäriin. Kuka kantaa vastuun, kun kuolemme tänne? Pitääkö yhden vai kahden suomalaisen kuolla ennen kuin meidät haetaan pois täältä, sanoo Minna tuohtuneena.

– Heitän tämän kysymyksen kansanedustajille ja poliitikoille jotka päättävät näistä asioista, hän jatkaa.

Minna on hyvin huolissaan kaksivuotiaasta tyttärestään, jolla on ollut vaikeita kouristuksia. Hän on jopa pelännyt tyttären hengityksen lakanneen. Silti tytärtä ei Minnan mukaan ole otettu sairaalaan.

Minna valittaa itsekin hengenahdistusta. Hän yskii paljon.

Lapset hakevat lounasta ruoanjakelupisteestä al-Holin leirissä Koillis-Syyriassa tammikuussa. Öisin lämpötila laskee lähelle nollaa. Antti Kuronen / Yle

– Haluaisin, että minusta otetaan keuhkokuva, mutta he sanovat, että vain kuolemansairaat hyväksytään sairaalaan. Epäilen hinkuyskää, sanoo MInna.

Kaksi naisista kertoo, että heidän lapsensa ovat selvästi paremmassa kunnossa kuin viime kesänä, vaikka yskää ja ripulia on ollut. Talvella lämpötila laskee öisin lähelle nollaa.

Myönteistäkin kehitystä on ollut. Leirissä on ryhdytty jakamaan ilmaiseksi ruoanlaittokaasua.

– Se on helpottanut arkea todella paljon, toteaa yksi naisista.

Ruoan jakelua al-Holin leirissä Koillis-Syyriassa. Antti Kuronen / Yle

Maaliskuussa naiset ovat olleet vuoden leirissä. He kertovat mielialojen heilahdelleen Suomesta kantautuvien uutisten mukana. Viime keväänä tavatessani naiset ensi kertaa, he olivat varsin toiveikkaita Suomeen paluun suhteen.

– Onhan se ollut aika yllättävää, että ne niin paljon pelkäävät meitä Suomessa. Meitä on noin kymmenen naista, yksi naisista ihmettelee.

Oletteko turvallisuusuhka?

– En koe olevani turvallisuusuhka, hän sanoo.

Mitä sinä ajattelet Suomen keskustelusta?

– Onhan siellä aika järkyttäviä kommentteja sellaisilta, jotka rakastavat suomalaisuutta, eivätkä hyväksy mitään eriuskoisia. Ei se oikeastaan kauheasti hetkauta, koska niin kauan kuin tiedät, että sinä itse olet sillä oikealla tiellä, johon Allah on tyytyväinen, niin mikään ei oikeastaan hetkauta sinua. Toivottavasti Suomen keskustelu ei lannista ketään muita täällä, sanoo Minna.

– Alussahan oltiin vähän toiveikkaampia. Mutta nyt kun lukee netistä, mitä meistä kirjoitetaan, ja se kuva mikä meistä maalataan Suomessa. Jopa poliitikot puhuvat, että me olisimme terroristeja, että olisimme orjuuttaneet jesidejä. Se ei pidä paikkaansa, yksi naisista vakuuttaa.

Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen haastattelee naisia al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa. Otso Reunanen/ Yle

Naiset eivät halua kommentoida sitä ovatko Suomen viranomaiset millään tavalla olleet yhteydessä heihin tai heidän omaisiinsa.

Yksi naisista kysyy hämmentyneenä mahdollisista oikeudenkäynneistä, joista Yle uutisoi päivää ennen vierailua. Tässä vaiheessa on hyvin epävarmaa toteutuvatko ne ikinä.

Järjestö: Syyrian al-Holin leirillä kuoli yli 500 ihmistä viime vuonna, valtaosa lapsia. Leirillä menehtyneiden lasten pääasialliset kuolinsyyt olivat aliravitsemus, puutteellinen terveydenhuolto ja hypotermia.

Leirillä menehtyneiden lasten pääasialliset kuolinsyyt olivat aliravitsemus, puutteellinen terveydenhuolto ja hypotermia.

Toinen nainen kertoo, että hänen telttansa on romahtanut pari kertaa kovissa tuulissa. Toinen ongelma ovat heikkolaatuiset teltat, jotka vuotavat vettä.

Al-Holin leirissä telttoja suojataan sateelta erilaisilla pressuilla ja muoveilla. Kuvan lapset eivät ole suomalaisia. Antti Kuronen / Yle

Myös parafiinilämmittimet ja ruoanlaittovälineet aiheuttavat vaaratilanteita.

Naisten mukaan yksi poika kuoli telttapalossa vain pari päivää aiemmin. Edellisellä viikolla kolme lasta menehtyi, kun teltta syttyi yöllä tuleen. Yle ei pysty varmistamaan tietoja.

– Pelkään tulipaloja tosi paljon, koska minulla on pieniä lapsia. Kovat tuulenpuuskat heilauttavat muovitelttoja ja silloin voi roihahtaa, sanoo Minna.

Aiemmin leirillä oli paljon kostoiskuja, joissa telttoja sytytettiin palamaan. Myös muita väkivallantekoja, jopa murhia, oli useita.

– Alussa oli tosi paljon sitä, että telttoja sytytettiin tuleen. Viime aikoina en ole nähnyt tällaista, en tiedä mikä on syy, yksi naisista sanoo.

Lokakuun alussa leirissä tapahtui paloittelusurma.

Yksi naisista kertoo nähneensä, kun ruumiinosia kaivettiin esiin ulkokäymälän ulosteiden seasta.

– Näin kun he kaivoivat esiin pään ja kädet. Oli aika kauhuleffanäky, yksi naisista kertoo.

Nainen surmattiin todennäköisesti kostoiskuna. Mahdollisesti sen takia, (siirryt toiseen palveluun)että tekijät kokivat uhrin rikkoneen sharia-lakeja käytöksellään.

Al-Holin leirin torilta voi ostaa vihanneksia, hedelmiä ja kanoja. Otso Reunanen / Yle

Leirin turvallisuustilanne vaikuttaa parantuneen. Yksi syy on tiukentunut kuri, josta naisetkin kertovat. Vartijat ovat oppineet valvomaan leiriä tehokkaammin.

Leiriä ylläpitää Koillis-Syyrian kurdialueen itsehallinto ja etenkin sen armeija SDF.

Leirissä on monia kurdiarmeijan naisia vartijoina ja tiedustelussa. Yksi heistä seuraa mukanamme leiriin. Hän tarkkailee naisten joka liikettä.

Vartija kertoo, että naisia karkaa usein. Yleensä vartijat tavoittavat heidät nopeasti. Syrjäisestä al-Holista on vaikea päästä eteenpäin. Yleensä naiset pyrkivät Syyrian Idlibiin tai Turkkiin.

Edellisenä yönä vartijat olivat ottaneet kiinni kaksi naista lapsineen, kun nämä yrittivät jalan pakoon murtauduttuaan huteran aidan läpi.

Vartijat yrittävät myös löytää aseita ja puhelimia leiristä.

Leirissä on rauhallista. Pari kertaa tuntematon nainen kävelee kameran eteen ja syyttää kameramiestä epäuskoiseksi. Etäämmällä pikkupojat nostavat uhmakkaasti etusormensa ilmaan. Se on isisin omima islamilainen merkki.

Kurdiautonomian ulkosuhteista vastaava Absulkarim Omar mukaan leiri on vaarallinen kasvuympäristö.

- Al-Hol on todellinen ruututynnyri. Jos emme löydä ratkaisua, kasvaa siellä uusi entistä radikaalimpi sukupolvi, sanoo Omar.

Kurdiautonomia on toivonut, että kaikki maat kotiuttaisivat kansalaisiaan al-Holista. He ovat myös pyytäneet apua koulujen perustamisessa leiriin, jotta radikalisaatiokierre saataisiin katkaistua.

Pojat nostavat etusormensa. Se on terrorijärjestö isisin omima islamilainen symboli. Kurdiviranomaiset varoittavat, että al-Holin leiri on radikaali kasvuympäristö. Otso Reunanen/ Yle

Kysyn naisilta miksi he valitsivat elämän niin kutsutussa islamilaisessa valtiossa, terrorijärjestö Isisin kalifaatissa, jossa teloitukset olivat arkipäivää.

Te elitte Raqqassa, jossa Isis teki hirmutekoja ja piti jesidiorjia. Miksi?

– Kaikkihan me siellä elimme normaali elämää. Elettiin normaalisti kotona. Oli lastenhoito. Teloitukset ja mitä jesideille tapahtui ei ollut meidän arkea. Me ei koettu sitä, me ei oltu osa sitä. Islamilainen valtio oli miesvaltainen paikka. Miehet tekivät asioita, naisten paikka oli kotona.

Al-Holin leirin tavallisin kuljetusväline on pienipyöräinen kärry. Otso Reunanen/ Yle

Miksi päätit kuitenkin elää Raqqassa?

– Alun perin ihanteena oli elää sharia-lain alla. Minä lähdin Syyriaan paljon ennen kuin oli teloituksia tai kalifaattia. En ollut tietoinen niistä ennen kuin olin Raqqassa. Se, mikä motivoi meitä alun perin oli se, että voimme elää islamilaisen sharian alla, että voimme peittää itsemme ilman, että meitä solvataan kaduilla. Halusimme elää islamilaista elämää, yksi naisista kertoo.

Minnalta kysyn Nero Saraivasta, tunnetusta Isis-terroristista, jonka kanssa hän oli naimisissa ja sai lapsia.

– Itse asiassa en tiennyt hänen puuhistaan. Hän ei ikinä kertonut mitä töitä tekee. Sanoi vain aamuisin, että lähtee töihin. Hän sanoi aina, ettei aio kertoa mitä hän tekee päivisin, MInna vastaa.

Kuvan poika ei ole suomalainen. Leirissä arvioidaan olevan kolmisenkymmentä suomalaista lasta. Otso Reunanen/ Yle

Leirissä asuu vähintään kymmenen suomalaista äitä, jotka elivät terrorijärjestö isisin islamilaisessa valtiossa. Yle on tavoittanut heistä seitsemän. Kaikki paitsi yksi haluaa palata Suomeen.

Näin kantasuomalainen nainen, joka ei halua palata Suomeen, perustelee valintaansa.

– Ei meitä Suomeen haluta. Ei ketään voisi vähempää kiinnostaa. Muslimiyhteisöni on täällä leirillä.

Naisen mukaan Syyriassa muut naiset auttavat niitä, joilla ei ole ruokaa tai rahaa.

– Täällä ei ole mitään väliä mistä maasta tulet. Jos jollekin tapahtuu jotakin, kaikki ovat surullisia. Me välitämme siskoista ja veljistä. Miksi haluaisin mennä Suomeen ja rikkoa tämän turvaringin ympäriltäni? Miksi menisin Suomeen, jossa kaikki vain tulevat sylkemään päälleni ja herjaamaan minua?

Hänen mukaansa naisilla on al-Holin leirissäkin vielä vähän jäljellä kunniastaan, ja he voivat harjoittaa uskontoaan.

Toivotko, että islamilainen valtio nousee uudestaan?

– Mitä me muslimit voimme muuta toivoa. Haluamme elää sharian alla. Jos islamilainen valtio sen tuo meille sharian, niin al hamdulillah (kunnia Jumalalle), nainen toteaa.

Lue myös:

Päätyykö al-Holin leirin naisia oikeuteen Syyriassa? Kurdihallinnon "ulkoministeri" Ylelle: Alamme tuomita ulkomaalaisia Isis-rikollisia

Al-Hol-leiriläisen omainen kertoo Ylelle: Nainen pyysi apua ulkoministeriöstä jo vuosia sitten päästäkseen Isisistä – on tarvittaessa valmis salakuljetuksiin

Myös Isis-leirin naiset Ylelle: Kurdiviranomaiset kutsuivat al-Holin suomalaiset kokoon ja hakivat orpolapset

Al-Hol nostatti monta kiperää kysymystä: Voidaanko lapset erottaa äideistään, onko äidin äärimielipide riittävä syy lapsen huostaanotolle?

Al-Holin leirillä ammuskelua ja paloittelusurma - suomalaisnaiset ja järjestöt kertovat huononevasta turvallisuustilanteesta

Äiti vei Sumeyan Suomesta Isisin alueelle tokaluokkalaisena – tyttö päätyi naimisiin 13-vuotiaana ja kertoo nyt tarinansa Ylelle

Al-Holin leirillä on kaksi kuolleen suomalaisnaisen lasta – orpojen omaiset ovat vedonneet viranomaisiin, jotta heidät noudettaisiin Suomeen

Suomalainen Minna al-Holin leirillä: "Menen mieluummin sharia-valtioon kuin Suomeen" – Muut naiset toivovat paluuta kotimaahan

Suomalaisesta Mikaelista tuli kalifaatin lapsi: "En tiennyt, että mulle tulee käymään elämässä näin"

Isis-leirin naiset Ylelle: Kaksi suomalaista miestä on Isis-vankeina Syyriassa, toinen matkusti maahan teini-iässä perheensä kanssa

Suomalaiset Isis-naiset kertovat poikkeuksellisessa haastattelussa elämästään Syyriassa: "Lapset ovat kaikki, mitä minulla on"