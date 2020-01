Kotihoidon joukkopalkkaus tuo vakituisen työn yli 40 hoitajalle – Super haltioissaan

Vanhuksille on tärkeää, että he tuntevat hoitajansa, sanoo Superin asiantuntija Sari Erkkilä.

Kymenlaaksossa tehty päätös on poikkeuksellinen Suomessa.

Vanhusten kotihoidon tilanne kohenee poikkeuksellisella tavalla Kymenlaaksossa: yhteensä 41 kotihoidon määräaikaista työntekijää saa vakituiset työpaikat.

Heitä aletaan vakinaistaa helmikuussa, ja kaikki työsopimukset on määrä olla allekirjoitettuina tämän kevään kuluessa. Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsote tiedotti päätöksestään maanantaina.

Lähihoitajien ammattiliitto Super luonnehtii uutista upeaksi.

Hän sanoo, että vakinaistamisilla Kymsote ryhtyy ratkaisemaan ongelmaa, joka piinaa vanhusten kotihoitoa eri puolilla maata: hoitajia on liian vähän hoidettavien määrään nähden.Kun lisäksi hoitajat vaihtuvat alituiseen, on hoidon laatua vaikea tai jopa mahdoton pitää hyvänä.

– On todella mahtava juttu, että Kymsoten johto on herännytongelmaan ja ruvennut toimeen. Tämä on poikkeuksellista, ja tästä saisivat kaikki Suomen kotihoidon alueet ottaa mallia, Superin kotihoidon asiantuntija Sari Erkkilä sanoo.

Myös Kymenlaaksossa on ollut ongelmia hoitajien riittävyydessä.

Myös sijaiset vakituisia

Vakinaistettavista hoitajista tulee Kymsotessa niin sanottuja vakituisia sijaisia.

Idea on, että kun muut hoitajat ovat vuosilomalla tai sairaina, vakituiset sijaiset tekevät työt. Näin vanhuksen kotiin ei aina mene uusi, tuntematon hoitaja vaan vanha tuttu sijainen. Kymsote haluaa, että jokaisessa kotihoitotiimissä on ainakin yksi vakituinen sijainen.

Superin Sari Erkkilän mukaan myös tämä on poikkeuksellisen hyvä parannus Suomesssa.

– Kunnissa kyllä on vakituisia sijaisia, mutta heitä on järjestään liian vähän ja heitä käytetään apuna lähinnä akuuteissa sairaustapauksissa eikä pitkien vuosilomien aikana, kuten Kymsotella nyt on ajatuksena.

Kymsoten kotihoidossa työskentelee tällä hetkellä 635 vakituista työntekijää. Kun määräaikaiset saadaan vakituisiksi, vakinaisten hoitajien määrä nousee 676:een.

Tutut hoitajat ja vanhukset

Hoitajien mahdollisimman pieni vaihtuvuus on keskeinen asia kotihoidon laadun varmistamisessa, sanoo Superin asiantuntija Sari Erkkilä.

Kun hoitajat eivät vaihdu, hoitajat ja asiakkaat tulevat tutuiksi keskenään. Silloin hoitajien mieltä painava huoli vanhusten voinnistavähenee. Hoitajat myös jaksavat työssään paremmin, kun siinä on jatkuvuutta.

– Joku kuvaili kotihoidon ongelmia sanomalla, että kotihoidossa on kaikkialla niin kiire, että soudetaan ja soudetaan niin kovaa, ettei ehditä käynnistää perämoottoria. Eli ei ehditä pysähtyä ja kehittää omaa työtä, Sari Erkkilä kuvailee.

Myös tähän Kymsote haluaa parannuksen: kuntayhtymä pyrkii siihen, että hoitajilla on mahdollisuus muokata omaa työtään paremmaksi ja sujuvammaksi.

– Myös niin sanottu hiljainen tieto siirtyy paremmin hoitajalta toiselle, kun tunnemme toisemme ja työn jatkuvuus on taattu, vs. palvelupäällikkö Tiina Köninki sanoo.

Eettinen kuorma pois

Määräaikaisten työntekijöiden vakinaistaminen johtaa Superin asiantuntijan Sari Erkkilän mukaan todennäköisesti myös siihen, että hoitajien on mahdollista noudattaa kotihoidon asiakkaille tehtyjä hoito- ja palvelusuunnitelmia.

Jokaisella asiakkaalla on oma suunnitelmansa, johon on kirjattu, mitä kyseinen asiakas tarvitsee. Kotihoidon laatua mitataan sillä, pystytäänkö suunnitelmaa noudattamaan.

– Jos ei ole sijaisia, hoitajat joutuvat priorisoimaan eli vähentämään tekemistään. Se kuormittaa hoitajia. Sitä kutsutaan eettiseksi kuormaksi, kun joudutaan toimimaan vastoin omia arvoja, Erkkilä sanoo.

Tyypillistä on luopua esimerkiksi ulkoilusta.

– Tai jos aamulääkkeet ja aamupala pitäisi antaa aamulla, ne annetaan vasta puoli kahdeltatoista.

Hoitajien vaihtuvuutta ei kuitenkaan saada kokonaan kitkettyä pois. Määräaikaisia sijaisia tarvitaan jatkossakin esimerkiksi kesäisin, kun vakituisia hoitajia on paljon lomilla samaan aikaan, sanoo Kymsoten vs. palvelupäällikkö Tiina Köninki.