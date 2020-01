Koronavirus tarttui Saksassa ihmisestä ihmiseen – ensimmäinen kerta Euroopassa

Myös Japanissa virus on tarttunut ilmeisesti ensi kerran ihmisestä ihmiseen.

Koronavirus on tarttunut Euroopassa ensi kerran ihmisestä toiseen, kertoivat terveysviranomaiset tiistaina. Saksalainen 33-vuotias mies sai tartunnan Euroopassa viime viikolla vierailleelta kiinalaiselta kollegaltaan.

Autojen osia valmistavan Webaston saksalainen työntekijä oli osallistunut viikko sitten Stockdorfissa Baijerin osavaltiossa koulutukseen, jossa kouluttajana oli hänen Shanghaista kotoisin oleva kollegansa.

Kiinalaisnainen oli alkanut tuntea itsensä sairaaksi paluumatkalla Kiinaan viime torstaina. Miehen koronavirustartunta todettiin maanantai-iltana. Mies on sairaalassa esityksissä, mutta pärjää hyvin, kertoo paikallinen terveysviranomainen.

Viranomaiset tutkivat vielä, onko virus kenties ehtinyt levitä miehen perheeseen tai työtovereihin.

Webasto on kieltänyt työntekijöitään matkustamasta Kiinaan tai sieltä pois seuraavien kahden viikon aikana.

Useat kiinalaiset yritykset ovat kehottaneet työntekijöitään tekemään etätöitä kotoaan seuraavien viikkojen ajan. Useat Euroopan maat aikovat evakuoida kansalaisiaan Kiinasta lähipäivinä.

Japanissa tartunta

Japanissa puolestaan on todettu koronaviruksen tartunta miehellä, joka ei ole viranomaisten tietojen mukaan vieraillut viime aikoina Kiinassa. Sen sijaan mies on kyydinnyt Wuhanista kotoisin olleita matkailijoita kahdesti tammikuussa. Viranomaiset epäilevätkin, että tartunta saattaa olla peräisin näiltä.

–Ja jos näin on, tämä olisi ensimmäinen ihmisestä toiseen tapahtunut tartunta Japanissa, terveysministeriöstä kerrottiin.

Japanissa on toistaiseksi saatu vahvistus kuudesta tartunnasta.

Japani on määrännyt tarkastuksia Kiinasta tuleville matkustajille. Maa aikoo lähettää tiistaina myös lentokoneen Kiinan Wuhaniin evakuoimaan sieltä japanilaisia.

Hongkong katkaisi yhteydet

Hongkong on katkaissut valtaosan matkustusyhteyksistä manner-Kiinaan koronavirusepidemian vuoksi. Asiasta kertoi Hongkongin edustaja Carrie Lam tiistaina.

Sekä luotijunayhteys, hitaammat junayhteydet että lauttaliikenne on pysäytetty toistaiseksi. Lentojen määrää on vähennetty puoleen ja henkilökohtaiset matkustusluvat manner-Kiinaan on peruttu.

Lam vetosi myös Kiinassa oleskeleviin hongkongilaisiin, jotta nämä palaisivat koteihinsa ja pysyisivät siellä karanteenissa 14 vuorokautta.

Kuukausien piina

Uuden koronaviruksen tiedetään toistaiseksi aiheuttaneen 106 ihmisen kuoleman, kaikki Kiinassa. Vahvistettujen tartuntojen määrä on Kiinassa kivunnut yli 4 000:een.

Suurin osa tartunnoista on tapahtunut Wuhanin kaupungissa ja sen ympäristössä Hubein maakunnassa. Baijerissa vieraillut kiinalaisnainenkin oli saksalaisviranomaisen mukaan käynyt ennen sairastumistaan Wuhanissa vanhempiaan tapaamassa.

Kiinan lisäksi tartuntoja on ollut eri puolilla maailmaa, enimmäkseen muissa Aasian maissa. Tapauksia on todettu myös Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.

Asiantuntijat varoittavat, että virustartunnat saattavat jatkua vähintään kuukausia ja koskevat kymmeniätuhansia ihmisiä.

– Tämä ei pääty ensin viikolla tai ensi kuussa, sanoo professori Alessandro Vespignani yhdysvaltalaisesta Northeastern University -yliopistosta.

Tanskalaislehti suututti Kiinan koronaviruspilakuvalla

Tanskalaisen Jyllands-Posten-lehden satiirinen piirros uudesta koronaviruksesta suututtaa Kiinaa. Kiinan Tanskan-suurlähetystö on vaatinut lehdeltä anteeksipyyntöä, mistä lehti on kuitenkin kieltäytynyt.

Lehti julkaisi maanantaina pilakuvan, jossa Kiinan lipun viisi tähteä on korvattu viruksilla.

Kiinan suurlähetystö reagoi nopeasti kuvaan ja sanoi sen loukkaavan Kiinaa ja kiinalaisia.

Lehden päätoimittaja Jacob Nybroe vastasi, ettei lehti halua mitenkään pilailla Kiinan tilanteella, muttei aio myöskään pyytää anteeksi.

– Emme voi pyytää anteeksi sellaista, mikä mielestämme ei ole väärin.

Jyllands-Posten sai vuonna 2005 aikaan valtavaa kuohuntaa pilakuvillaan profeetta Muhammadista. Muslimit suuttuivat kuvista, ja eri maissa järjestettiin suuria taskalaisvastaisia mielenosoituksia.

Lähteet: AFP, Reuters