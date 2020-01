"Luin ohjeita ja päättelin, että se oli huijaus" – tokaluokkalainen Martti Anttalainen pääsi mukaan kehittämään Spoofy-tietoturvapeliä

Turkulaisen Yli-Maarian koulun kakkosluokkalainen Martti Anttalainen kertoo, että hiljattain nettipelissä tuiki tuntematon henkilö alkoi lähettää hänelle viestejä.

– Sieltä tuli jotain kirosanoja myös. Kerroin heti äidille ja isälle. He sanoivat, että on tosi tyhmää, että joku kirjoittaa ja kiroilee.

Martti ei ole muulloin törmännyt netissä huijauksiin tai ahdisteluun. Koulutunnilla hän on päässyt pelaamaan Spoofy-mobiilipeliä (siirryt toiseen palveluun), joka opettaa tietoturva-asioita – esimerkiksi juuri tuntemattomien henkilöiden kohtaamista. Ilmaiseksi ladattavassa pelissä liikutetaan hahmoa, joka ratkoo pulmia.

Kakkosluokkalainen Martti Anttalainen pitää Spoofy-mobiilipelissä siitä, että siinä voi kerätä erilaisia tavaroita. Ari Welling / Yle

Suomessa ei ole aiemmin kehitetty Spoofyn kaltaista peliä. Se on suunnattu erityisesti ykkös-, kakkos- ja kolmosluokkalaisille. Mukana kehitystyössä on useita kaupunkeja ja instansseja, kuten Opetushallitus ja Kyberturvallisuuskeskus.

Tietoturva-asioita syytä opettaa jo alakouluiässä

Lapset kohtaavat netin vaarat yleensä koulutien alkaessa, sillä silloin saadaan oma kännykkä.

Kakkosluokkalaisen Milka Saarion Spoofy-hahmolla on letit ja iloinen ilme. Hahmo astuu pelissä sisälle taloon, jossa on paljon ihmisiä.

– Olen pelannut aika paljon. Peli on tosi kiva, täällä on paljon tekemistä. Nytkin tuolla miehellä on jotain kysyttävää.

Milka Saario pelaa mielellään Spoofyä. Ari Welling / Yle

Martti Anttalaisen pelissä on menossa vaihe, jossa on kaupan erilaisia tuotteita. Hän ostaa kalleimman tuotteen.

– Siinä oli myös yksi ilmainen tavara, mutta sitä ei pystynyt ottamaan. Luin niitä ohjeita ja päättelin, että se oli joku huijaus.

Yli-Maarian koulun luokanopettaja Suvi Kallio kertoo, että luokan oppilaat saivat olla suunnittelemassa ja testaamassa peliä alusta loppuun saakka.

– Aluksi kävimme nettiturvallisuusasioita läpi luokassa. Sen jälkeen lapset saivat parin aamupäivän suunnitella, minkälaisia peliympäristöjä he haluaisivat. Pääsimme vielä testaamaan pilottiversiotakin ennen Spoofyn julkaisua.

Luokanopettaja Suvi Kallio pitää hienona sitä, että oppilaat pääsivät työpajoissa suunnittelemaan Spoofy-peliä sen alkumetreiltä asti. Valmista peliä pelaamassa Elma Dean ja Mea Caselius. Ari Welling / Yle

Lasten ansiota, että pelistä tuli niin hyvä

Pelin on julkaissut it-yritys CGI. Sen kyberturvallisuusasiantuntija Pauliina Nikko-Takala sanoo, että lasten panos pelin kehittämisessä oli erittäin tärkeä. Oppilaiden ansiosta peliin lisättiin muun muassa keräilyominaisuus.

– Suunnittelussa oli mukana oppilaita Yli-Maariasta ja muutamasta muusta koulusta. Heiltä saimme ajatuksia pelin visuaalisesta ilmeestä, grafiikoista ja pelimekaniikasta. Lasten ansiosta pelistä tuli näin hyvä.

Viime marraskuussa julkaistu peli on Nikko-Takalan mukaan saanut tähän mennessä tuhansia latauksia.

Pauliina Nikko-Takala korostaa, etteivät lapset opi tietoturvataitoja automaattisesti mistään. Tietoturva-asiat ovat usein melko tuntemattomia myös aikuisille. Ari Welling / Yle

Opettaja Suvi Kallio on positiivisesti yllättynyt pelin toimivuudesta ja siitä, miten hyvin lapset ovat ottaneet sen vastaan. Testiversiossa olleita ongelmia on korjattu: silti lasten alkuperäiset ideat on pystytty säilyttämään.

– Peli opettaa lapsille vastuullisuutta ja sitä, miten netissä kannattaa toimia. Aika moni lapsista on ladannut pelin omalle laitteelleen ja pelannut Spoofyä kotonaan.

Spoofy-peli Lasten lapsille kehittämä peli, jossa ratkotaan tietoturva-asioita ja samalla rakennetaan kyberkonetta

Peliä on ladattu tuhansia kertoja

Pelin toivotaan leviävän kaikkiin Suomen kouluihin

Versiot suomeksi ja ruotsiksi

Lapsia vaanii netissä moni vaara

Kyberturvallisuusasiantuntija Pauliina Nikko-Takalan mukaan aluksi suurimpia uhkia verkossa alakoululaisille ovat kiusaaminen ja huijaukset.

– Kun lapset vähän kasvavat, tulevat kuvaan myös omaa asemaansa hyväksikäyttämään pyrkivät aikuiset. Lapset saattavat kokea ahdistelua, pahimmassa tapauksessa seksuaalista ahdistelua.

Nikko-Takala vastaa työssään lähinnä yritysasiakkaiden turvallisuusasioista. Nuorten ja lasten nettiturvallisuudesta hän innostui oman tyttären ollessa alakouluikäinen.

– Usein aikuiset kuvittelevat lasten olevan taitavia myös tietoturva-asioissa, koska ovat niin käteviä käyttämään tietoteknisiä laitteita. Tämä on kuitenkin vakava harhaluulo ja näitä asioita pitää opettaa.

Spoofy on ilmainen mobiilipeli, jossa ratkotaan erilaisia kyberpulmia. Spoofy toimii Android- ja iOS-ympäristöissä. Ari Welling / Yle

Tietoturva-asioita saatetaan pitää kouluissa tylsinä. Myös opettajilla on tekemistä, jotta he pysyvät mukana tietoteknisessä kehityksessä.

Luokanopettaja Suvi Kallion mukaan yksi hänen oppilaistaan on kertonut pelanneensa Spoofy-pelin jo loppuun. Pian tarvitaankin lisää sisältöä. CGI:n Pauliina Nikko-Takalan tiedostaa, että pelin tulee kehittyä ja uusiutua.

– Samalla kun peliä pyritään levittämään kaikkiin maan kouluihin, keräämme palautetta. Sen perusteella lähdemme miettimään, miten peliä voisi kehittää vielä eteenpäin.

