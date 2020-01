Varkaudessa tehtiin harvinainen norppalöydös keskustan lähistön vesistöstä – viimeisin havainto on yli 15 vuoden takaa

Havaittu yksilö on todennäköisesti alle 5-vuotias saimaannorppa.

Varkauden kaupungin lähistön vesistössä on tehty useita havaintoja saimaannorpasta, joka on makoillut jään reunalla viikonloppuna. Viimeisin havainto näin läheltä ydinkeskustaa on noin 15–20 vuoden takaa.

– Kyllä tämä on harvinaista, mutta pidän näitä tehtyjä havaintoja luotettavina, Metsähallituksen ylitarkastaja Tero Sipilä kertoo.

Sipilä arvelee, että Varkaudessa havaittu yksilö on todennäköisesti nuorehko alle 5-vuotias saimaannorppa.

– Nuoret yksilöt ovat herkemmin liikkeellä etenkin tällaisena aikana, kun ei ole oikein jäätä tai lunta. Aikuiset norpat ovat enemmän paikkauskollisia.

Norppahavainnot tehtiin Lehtoniemen edustalta Varkaudessa. Lähin vakituinen norppa-alue sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Linnansaareen kansallispuistossa.

– Norppa saattaa hyvinkin kulkea parikymmentä kilometriä, joten kyse ei ole pitkästä matkasta norpalle, Sipilä huomauttaa.

Havainto kertoo poikkeuksellisesta talvesta

Kannan seurannan kannalta sillä ei ole merkitystä, kuinka läheltä kaupungin keskustaa norppia on havaittu. Sen sijaan havainnot auttavat tutkijoita esimerkiksi löytämään ne paikat, minne norpat lähtevät huonolumisina talvina.

– Meidän käsitys on ollut, että norpat etsivät paikkoja, joissa on parempi jää, kuten lahdenpohjia. Silloin norpat saattavat liikkua normaalia etäämmäksi kotialueestaan, Sipilä kertoo.

Norppahavainto Varkauden korkeuksilta kertoo Tero Sipilän mukaan ennen kaikkea talven poikkeuksellisuudesta. Todennäköisesti Varkaudessa havaittu norppa oli etsimässä sopivaa paikkaa mahdolliselle pesälle.

– Ei ole vielä muodostunut perinteisiä pesimäaluekinoksia, niin norpat lähtevät etsimään niitä. Ollaan kuitenkin tammikuun lopussa, eikä ole kinoksia mihin kaivaa pesää, Sipilä sanoo.

Saimaannorppien kannan kasvu pikku hiljaa on tarkoittanut myös sen levittäytymistä entisille elinalueille. Sipilä ei kuitenkaan pidä todennäköisenä norppien yleistymistä Varkauden lähistöllä ainakaan lähivuosina.

– Viime vuosien havainnot viittaavat siihen, että nimenomaan haukiveden osalta kanta on kasvanut paremmin eteläosissa kuin pohjoisosissa, Sipilä kertoo.

Norppahavainnosta kertoi ensimmäisenä Warkauden Lehti (siirryt toiseen palveluun).

