Leskenlehti kukkii jo Suomessa – Ylipuutarhuri Simo Laine: "Hyvin poikkeuksellista"

Kevät tunkee keltaisena maasta saaristossa, vaikka meneillään on vasta vuoden ensimmäinen kuukausi.

Leskenlehti kukkii kevään ensimmäisenä airueena Utössä, Suomen eteläisimmällä saarella.

Turun kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhuri Simo Laine miettii, voisiko tämä olla jopa ensimmäinen kerta, kun leskenlehti kukkii Suomessa jo tammikuussa.

– Omassa muistilokerossani ei ainakaan näin aikaista kukkimista ole.

Varmaksi hän ei asiaa kuitenkaan voi sanoa.

– Kyllä se on ainakin hyvin poikkeuksellista, Laine sanoo.

Leskenlehden kukintaa pidetään usein varmana kevään merkkinä. Laine sanoo, ettei asia tällä kertaa välttämättä pidä paikkansa.

Leskenlehti loistaa kuin Utön aurinko saaren tammikuussa. Kalle Talonen / Yle

Roskako se siinä?

Kirjailija Markku Karpio sanoo havainneensa leskenlehden muutamaa päivää aiemmin.

– Luulin ensin, että se on joku roska! hän naurahtaa.

Karpio on elänyt Utössä jo pitkään, meneillään on 16. talvi. Hänen mukaansa saarella on tammikuussa yleensä jäistä eikä kevään merkkejä juuri näy.

Paraisten kaupunkiin kuuluva Utö on Suomen eteläisin asuttu saari. Vajaan neliökilometrin kokoiselta saarelta on joka suuntaan noin 90 kilometriä: Maarianhaminaan, Turkuun ja Hankoon. Yle

Myöskään saarella vuodesta 1976 alkaen asunut opettaja Brita Willström ei muista koskaan nähneensä leskenlehden kukkivan saarella näin aikaisin vuodesta.

Talventähti muistuttaa ulkonäöltään vuokkoa. Kalle Talonen

Saarella kukkivat jo muutkin keväiset lajit.

Yksi kukka on tehnyt keltaisen maton talon viereen. Amatöörin silmään kukka muistuttaa valkovuokkoa, mutta keltaista sellaista.

Talventähdistä on kasvanut talon reunustalle keltainen matto. Kalle Talonen / Yle

Ylipuutarhuri Simo Laine tunnistaa lajin kuvasta.

– Talventähti, eranthis.

Laineen mukaan se on kasvi, joka on tuttu esimerkiksi Tukholman suunnalla tähän aikaan vuodesta.

