Oletko hakemassa yliopistoon tai ammattikorkeakouluun? Näin opiskelupaikkojen saajat nyt valitaan

Korkeakoulujen opiskelijoiden uudistetut valintatavat ovat tänä keväänä ensimmäistä kertaa käytössä.

Tästä lähtien entistä useampi yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelupaikka irtoaa pelkällä todistuksella, ilman valintakoetta. Se, millaisilla papereilla opiskelemaan pääsee, riippuu muista hakijoista.

– Vasta tämän kevään valintojen jälkeen tiedetään, millaisia arvosanarajoja todistusvalintaan eri aineissa tulee. Se on tietysti pääteltävissä, että suosituissa aineissa todistusvalinnan arvosanarajat tulevat varmasti aika korkeiksikin, opetusneuvos Ilmari Hyvönen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sanoo.

Vaikka hyvistä ylioppilastutkinnon arvosanoista tai ammatillisen perustutkinnon papereista on korkeakoulupaikkojen jaossa selvää hyötyä, osaamisen näyttäminen valintakokeessa on edelleen tärkeä tapa päästä yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Se on yleensä mahdollista esimerkiksi silloin, kun todistuspisteet eivät riitä.

Aiemmin yliopistoissa tavallisista todistusten ja valintakokeiden yhteispisteistä sen sijaan luovutaan.

Korkeakoulujen yhteishaku Yli puolet korkeakouluopiskelijoista valitaan nyt pelkän todistuksen perusteella. Toinen tärkeä valintatapa ovat valintakokeet. Uudistuksella on tarkoitus nopeuttaa pääsyä toiselta asteelta korkeakouluun. Tavoite on, että ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat saisivat aiempaa enemmän paikkoja. Tänä vuonna järjestetään kolme korkeakoulujen yhteishakua, kaksi keväällä ja yksi syksyllä. Seuraava eli kevään toinen yhteishaku on 18.3.–1.4.2020. Siinä voi hakea suurimpaan osaan syksyllä alkavista suomen- ja ruotsinkielisistä koulutuksista. Vieraskielisten koulutusten ja Taideyliopiston kevään yhteishaku on jo päättynyt.

Todistusvalinnat selvillä nippa nappa ennen toukokuun valintakokeita

Korkeakoulujen seuraava yhteishaku (siirryt toiseen palveluun) alkaa 8. maaliskuuta. Siinä voi hakea suurimpaan osaan suomen- ja ruotsinkielisistä, syksyllä alkavista koulutuksista.

Maaliskuun yhteishaun todistusvalintojen tuloksia on opetusministeriön mukaan tänä keväänä luvassa toukokuun puolivälin jälkeen. Jos paikkaa ei todistusarvosanoilla aukene, sitä voi monesti vielä yrittää valintakokeessa. Todistusvalintojen tulosten selviämisen ja joidenkin toukokuun valintakokeiden väliin jää tänä keväänä vain joitakin päiviä.

– Tämän vuoden ja myös ensi vuoden tilanne on se, että väliin jäävä aika on varsin tiukka. Sitä pohditaan, mitä tälle voitaisiin tehdä, Ilmari Hyvönen sanoo.

Aikataulupainetta on siitä huolimatta, että tämän kevään ylioppilastulokset saadaan hieman aiempaa aikaisemmin korkeakoulujen opiskelijoiden valitsijoiden käyttöön.

Näin opiskelupaikkojen saajat valitaan

Kuvio näyttää, kuinka yliopistojen yhteishaussa olevien paikkojen valintatavat uudistuksen jälkeen jakautuvat. Osuudet ovat suuntaa antavia.

Tanja Ylitalo / Yle

Suoraan todistuksella valittavien opiskelijoiden osuus on opetusministeriön mukaan yliopistoissa yleisimmin 50–60 prosentin luokkaa. Koulutusalojen välillä on kuitenkin suurtakin vaihtelua. Esimerkiksi luonnontieteissä, tekniikan alalla ja farmasiassa ylioppilastutkinnon arvosanoilla valitaan selvästi muita aloja suurempi osuus opiskelijoista, oikeustieteessä puolestaan pienempi osuus.

Joillakin aloilla suuri osa todistusvalinnasta on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.

– Esimerkiksi kauppatiede, oikeustiede ja lääketiede ovat varanneet todistuspaikat kokonaan ensikertalaisille, Ilmari Hyvönen sanoo.

Pelkästään valintakokeella yliopistoihin pääsee opetusministeriön mukaan yleisimmin noin 40–50 prosenttia opiskelijoista.

Yliopiston tutkinto-opiskelijaksi voi useilla aloilla hakea myös avoimen yliopiston opintojen pohjalta. Tämän niin sanotun avoimen väylän kautta otettavien opiskelijoiden määrää on viime vuosina joissakin yliopistoissa jo lisätty, ja opetusministeriön mukaan tätä reittiä aiotaan vahvistaa myös jatkossa.

Näin puolestaan valitaan ammattikorkeakoulupaikkojen saajat:

Tanja Ylitalo / Yle

Ammattikorkeakoulujen opiskelupaikan saa yhteishaussa kaikkein useimmin pelkästään ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusten perusteella valitaan opetusministeriön mukaan yleisimmin noin 50–60 prosenttia tutkinto-opiskelijoista. Alojen välistä vaihtelua on kuitenkin paljon.

Valintakokeilla puolestaan valitaan yleisimmin noin 40–50 prosenttia opiskelijoista. Joihinkin opiskelupaikkoihin voi hakea myös avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelun pohjalta.

Tarvitaanko tästä lähtien pitkän matikan laudatur?

Monia korkeakouluun haluavia on uudistuksessa huolettanut se, riittävätkö omat ylioppilastodistuksen arvosanat todistusvalinnassa laisinkaan.

Varsinkin matematiikan hyvien arvosanojen suuri pistemäärä on huolettanut niitä hakijoita, joilla matematiikka ei kuulu ykkösaineisiin. Yliopistoissa on käytössä useita erilaisia todistusten pisteytysmalleja. Ammattikorkeakouluilla on yksi yhteinen malli.

Opetusministeriöstä toppuutellaan huolta siitä, että korkeakouluun pääsisi tästä lähtien vain huippupapereilla.

– Korkeakoulupaikkoja riittää myös muille kuin ällän paperit kirjoittaneille, Ilmari Hyvönen sanoo.

Todistusvalinta helpottaa erilaisille aloille hakemista

Käytännössä uudella valintatavalla on aiempaa realistisempaa hakea samassa yhteishaussa hyvinkin erilaisille aloille. Vain yhden paikan saa silti ottaa vastaan.

– Aikaisemmin piti valita ala, jonka pääsykokeeseen valmistautuu ja menee. Nyt voi hakeutua usealle alalle todistuksella ja miettiä, orientoituuko menemään myös jonkun alan pääsykokeeseen, Ilmari Hyvönen toteaa.

Moneen paikkaan hakemista helpottaa sekin, että ammattikorkeakouluilla on nyt yhteinen digitaalinen valintakoe, jossa on mukana suurin osa ammattikorkeakoulujen paikoista. Yhteinen koe oli ensimmäistä kertaa käytössä viime syksyn yhteishaussa.

Myös useilla yliopistojen aloilla on alettu yhä enemmän järjestää yhteisiä pääsykokeita, jolloin yhteen kokeeseen osallistumalla voi hakea eri yliopistoihin. Jo aiempina vuosina valintakokeisiin valmistautumista on pyritty tiivistämään. Yleisimmin materiaali julkaistaan nykyään noin kuukautta ennen koetta.

Korkeakoulujen yhteishauissa on keväällä haettavana yhteensä noin 50 000 aloituspaikkaa.

